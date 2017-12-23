إجتماع رباعي إقليمي لمكافحة تمويل الجماعات المسلحة وخبير لـ (الزمان) : تجفيف منابع الإرهاب يتطلب تنسيقاً متواصلاً

بغداد – تمارا عبد الرزاق

اشاد خبير اقتصادي بخطوة عقد اجتماعات اقليمية بمشاركة العراق لبحث قطع التمويل المالي عن الجماعات الارهابية، مؤكدًا ضرورة الا تكون مثل هذه الاجتماعات وقتية. وقال الخبير الاقتصادي مناف الصائغ لـ(الزمان) امس معلقًا على اجتماع رباعي بمشاركة خبراء ماليين من إيران وروسيا والعراق وسورية، ان(اية اجتماعات اقليمية تؤدي الى الحد من الارهاب وتجفيف منابعه مسألة ايجابية للبلد)، موضحًا ان (العراق وسوريا يعانيان من الارهاب وهما بحاجة الى اي اجراء يحد من هذه المعاناة ، وروسيا لديها موقف معاد للارهاب، لكن ليس هناك ملامح واضحه للتعاون المالي وبأي اتجاة سيكون مثل هذا التعاون لاسيما ان بعض البنوك الايرانية ما زال يخيم عليها الحظر). ولفت الصائغ الى ان (سوريا لديها مشكلات مع العالم اجمع ويعدونها مصدراً للارهاب), مضيفاً (وهنا نسأل بأي باب دخل العراق هذا الاجتماع وما هو دوره فيه), مستدركا ان (اي تنسيق اقليمي يخفف من نسب الارهاب وتمويله ومنابعه مسألة ايجابية للبلد), داعيا الى ان (تكون الاجتماعات ذات أهمية وفائدة والا تكون وقتية).وضيفت طهران امس اجتماعا رباعيا بمشاركة خبراء فى الشؤون المالية من العراق وإيران وروسيا وسورية لبحث سبل مكافحة تمويل نشاطات الإرهابيين . وقالت وكالة الانباء الايرانية أن (الاجتماع بحث في السبل التي يتم بها تمويل الإرهابيين وأحدث المستجدات والتعاون الدولي في مجال مكافحة هذه النشاطات وتعزيز التعاون متعدد الأطراف في هذا المجال).

استعراض افاق

واضافت ان (الاجتماع تباحث بشأن مسودة مذكرة تفاهم لتنظيم وتسهيل التعاون بين البلدان الأربعة والتي ستتبلور صيغتها النهائية في المستقبل القريب واتفق المجتمعون على تحديد برنامج اللقاءات المقبلة من أجل تعزيز التعاون وتبادل وجهات النظر). وتابعت ان (الاجتماع المقبل لهذه البلدان سيعقد في بغداد بغضون أشهر).

في الاثناء، التقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز رئيس ديوان الرقابة المالية في العراق صلاح نوري خلف واستعرضا آفاق التعاون لاسيما في المجالات الرقابية. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجانبين استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين وافاق التعاون لاسيما في المجالات الرقابية), واوضح ان (الزيارة جاءت تلبية لدعوة من ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية). من جهة اخرى، تسلم رئيس الجمهورية فؤاد معصوم في قصر السلام ببغداد أوراق اعتماد السفير السعودي الجديد لدى بغداد عبد العزيز بن خالد الشمري. وأكد معصوم خلال اللقاء حرص العراق على تعزيز العلاقات مع السعودية في مختلف المجالات وأهمية الدور الذي يمكن أن يضطلع به سفيرا البلدين في هذا المجال.من جهته، اشاد الشمري بما قدمه العراق في حربه ضد الإرهاب، وأكد أن (الشعب العراقي قاتل بالنيابة عن العالم الإرهاب، وإن العالم أجمع ممتن لما قدمه العراق)، مشيراً الى (حرص بلاده على العمل من أجل أن تشهد المرحلة المقبلة تطورا ملحوظا في مختلف المجالات).

من جهة اخرى كشفت صحيفة (يو إس إيه توداي) عن محادثات مكثفة جرت بين العراق والولايات المتحدة بشأن تمديد وجود القوات الأمريكية في العراق ما بعد دحر تنظيم داعش.وتشير الصحيفة إلى أن (الدولتين ترغبان بتفادي تكرار أحداث عام 2011، عندما خرجت القوات الأمريكية آنذاك من العراق، إثرإضعاف نفوذ تنظيم القاعدة وتراجع مستوى العنف في البلاد، وبعد مرور 3 سنوات انهزم العسكريون العراقيون على أيدي تنظيم داعش الإرهابي، ما أدى إلى استيلاء الأخير بسهولة على الموصل والمدن العراقية الأخرى).ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين رفضا الكشف عن اسميهما، أن (الولايات المتحدة والعراق لم يحددا بعد حجم القوات وتكوينها التي قد تتغير مع مرور الوقت). وحسب قولهما فإن (القرار بشأن وجود طويل الأمد للقوات الأمريكية في العراق لم يتم التوافق عليه بعد، نظرا لأن الحكومة العراقية ستحدد تعداد تلك القوات وتكوينها النهائي). ورجحت مصادر للصحيفة أن (يبلغ عدد القوات المنتشرة في العراق أقل من 5500 جندي الموجودين في العراق الآن)، مشيرة إلى أن (بعثة الوجود الأمريكي ستشبه ما يقوم به الآن وهي التدريب والتطوير، والإسهام في تنمية قدرات القوات الأمنية العراقية، وجاهزيتها والمساعدة في الرقابة والاستخبارات من دون الانجرار والمشاركة في القتال المباشر).

صفوف الارهاب

من جهة اخرى، أعلنت أجهزة الأمن الروسية عن مغادرة نحو 4500 مواطن روسي الى الخارج للقتال في صفوف الارهابيين، معربة عن خشيتها من عودتهم بعد خسارة تنظيم داعش كامل الأراضي التي احتلها تقريبا في سوريا والعراق.ونقلت صحيفة روسيسكايا غازيتا الرسمية عن مدير جهاز الامن الاتحادي الكسندر بورتنيكوف قوله انه(اتضح أن نحو 4500 روسي غادروا إلى الخارج للمشاركة في معارك ضمن صفوف الارهابيين).وكان الامن الروسي قد اعلن في وقت سابق أن 2900 مسلح روسي ينحدر معظمهم من جمهوريات القوقاز المسلمة التي تفتقد الى الاستقرار، يقاتلون في العراق وسوريا.وتحدث بورتنيكوف عن محاكمة أكثر من 9500 شخص في روسيا خلال خمس سنوات بجرائم متصلة بالارهاب او التطرف. وغداة اعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن سحب جزء من قوات بلاده من سوريا، أبدى جهاز الامن الاتحادي مخاوفه ازاء عودة مسلحين من سوريا الى الأراضي الروسية حيث ينظم مونديال 2018. وتلقت روسيا مرات عدة تهديدات من داعش وفرع القاعدة في سوريا بعد بدء هجومها العسكري في 30 ايلول 2015. كما تعرضت لعدد من الهجمات التي تبنتها جماعات مماثلة في الاشهر الاخيرة بينها اعتداء اسفر عن مقتل 16 وجرح العشرات في 3 نيسان في مترو مدينة سان بطرسبورغ . من جهته، اكد بوتين صباح الثلاثاء ان (الوضع الراهن يحتاج إلى أساليب أكثر فعالية للتعامل مع التحديات والتهديدات العالمية)، مشددا على (أهمية التعاون بين الاجهزة الأمنية).وشكر بوتين الاحد الماضي نظيره الامريكي دونالد ترامب على (المعلومات الاستخباراتية التي وفرتها وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية لروسيا التي سمحت باحباط مخطط اعتداء في سان بطرسبورغ). على صعيد ذي صلة، أعلن التحالف الدولي عن القضاء على 3 قياديين بارزين في تنظيم داعش خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة في العراق وسوريا. واوضح في بيان أنه (نتيجة لغارات التحالف تم القضاء على 3 قياديين بارزين في داعش بالعراق وسوريا خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة).

نشر معلومات

وأضاف أن(القضاء على هؤلاء الإرهابيين البارزين يلحق أضرارا بقيادة داعش ونشاطه لنشر المعلومات، ويحد من قدرات الإرهابيين على التخطيط لعمليات إرهابية في سوريا والعراق وفي الخارج، وتنفيذها).

وأكد التحالف أنه قتل القيادي أبو فيصل ونائبه أبو قدامة العراقي في غارة جوية على منطقة حوض الفرات يوم 1 كانون الأول الجاري، كما تم القضاء على المدعو مصطفى كمال جاسم محمد الزاوي بالقرب من الشرقاط يوم 28 تشرين الثاني الماضي.