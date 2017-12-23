إشكالية الحرب على الفساد – طلال الحريري

منذ ان شارفت داعش على الزوال في العراق بدأ رئيس الوزراء يلوح بحرب مقبلة على الفساد المالي والإداري الى حد ان اصبحت هذه العبارة اهم مفردات الخطاب السياسي للحكومة خاصة بعد اعلان النصر العسكري النهائي على داعش. وهنا لا بد من وضع تحليل ذاتي وموضوعي لهذه الانعطافة بعيدا عن البروبوغندا العرجاء والدلالات الشكلية لها، ومن المهم ايضا معرفة طبيعة هذه الحرب وادواتها وغطائها الشرعي. في بداية الامر، يحتاج من يقوم بهذه الحملة الى خطة شاملة على الصعد كافة السياسية والادارية والاقتصادية والاجتماعية كونها اهم الاسس الاستراتيجية لنجاحها. وهنا السؤال، هل وضع رئيس الوزراء هذه الخطة؟ وان كان قد وضعها بمن استعان؟ هل استعان بمختصين؟

وضع هكذا خطة يحتاج مختصين من الداخل والخارج كونها تحتوي على ابعاد سياسية وقانونية لابد من اخذها بعين الاعتبار، لكن من الواضح جداً بان العبادي يفتقر لهكذا خطط ورؤى الى الآن وما يجري لا يمثل الا مناورة اعلامية ديماغوجية لا اكثر .

ان الحرب على الفساد او الحد منه تتطلب الاستفادة من تجارب الدول والشعوب وتبادل للخبرات بوعي تام، فعلى سبيل المثال كوريا الجنوبية البلد الصناعي المتقدم كانت في نهاية ثمانينات القرن الماضي تعتلي اعلى المراتب العالمية بالفساد ! اين العبادي من هذه التجربة النوعية ؟ اربعة اعوام فقط كانت كافية للحد من الفساد المالي والإداري في كوريا الجنوبية!

ان طبيعة الحرب التي يُرَوّج لها اليوم لا تعدو عن كونها ذات طبيعة احادية تقتصر على الاعلام فقط، وأيُ اعلام هذا ؟ حتى الاعلام وطريقة تسويقه لم يُدرس جيدا، فلابد للعبادي ان اصلاح المؤسسات الإعلامية والاستعانة بالخبراء والمختصين في هذا المجال من القادرين على وضع رؤية اعلامية متكاملة لهذه الحملة وهذا ما لم يحدث !

لو كان لرئيس الوزراء خطة لمحاربة الفساد لبدأها من المؤسسات الإعلامية شبه الرسمية كونها حجر الزاوية لنجاح هكذا خطة . من الأمور الذاتية والموضوعية لتحليل هذه الحملة ما يتعلق بشخص العبادي فهو مايزال رغم نجاحاته منتمياً لاكبر حزب متورط بالفساد واغلب قياداته وكوادره متهمة، ومنهم من هرب خارج البلاد! فهل باستطاعته تغيير هذا الواقع والخروج من هذه الاشكالية ؟

كذلك فأن اي مكافحة للفساد ينبغي قبل اي اجراء القيام بأصلاح القضاء واختيار قضاة وطنيين وتطهير المؤسسات القضائية من المحاصصة والتبعية للأحزاب وهذا ما لم يحدث ايضا، ومن القضايا الأخرى هي كيفية التعامل مع الأحزاب والشخصيات السياسية التي تمتلك مليشيات مسلحة عابرة للحدود قادرة على مواجهة الدولة بكل امكانياتها، وهنا تكمن خطورة هذه الاشكالية. ونحن اذ نحلل هذه الاشكالية لن ننسى احداث اب 2015 عندما حصل العبادي على تفويض مطلق من قبل الشعب ومجلس النواب ومرجعية النجف لأول مرة في تاريخ النظام الحالي، غير انه لم يفعل شيئاً إزاء ذلك وبالتالي اضاع من يده اهم فرصة تاريخية للقضاء على الفساد نهائيا. وهنا لابد لسائلٍ ان يسأل هل ما يزال العبادي قادرا على القيام بهكذا حملة وطنية كبرى وفقا لمفهومها الذاتي والموضوعي المتعلق بهذا التحليل ؟

ما تزال امام رئيس الوزراء فرصة اخيرة للقيام بهكذا خطوة من عدمها. امام العبادي عشرين يوماً فقط للقيام بهذه المهمة الحاسمة اذا كان صادقا بطبيعة الحال، وقبل كل شيء وخلال هذه المدة القصيرة على العبادي ان يعلن للرأي العام انفصاله عن دولة القانون ومغادرة محور المحاصصة الطائفية عبر تشكيل جبهة وطنية مستقلة قادرة على وضع رؤية سياسية وطنية للمرحلة المقبلة، والقيام بأصلاح المنظومة القضائية وتهيئتها من خلال وضع خطة استراتيجية لمحاربة الفساد والاستعانة بالخبرات الوطنية المستقلة والدولية، وفي حال استطاع العبادي انجاز هذه المراحل في الخطوة نفسها سيحقق ثلاث ركائز اساسية لنجاحها وهي الغطاء الحكومي والقانوني، تحقيق المشروعية عبر تأييد الرأي العام الشعبي، والحصول على دعم دولي واقليمي عالي المستوى . وفي الختام : ان الحرب على الفساد لها ابعادها السياسية والاقتصادية والقانونية حيث ستشمل المؤسسات والهيئات الحكومية الرسمية وشبه الرسمية كافة، وستمتد الى المؤسسات الأمنية والعسكرية وصولا الى اكبر الشخصيات والأحزاب السياسية، ولن تنتهي الا عند محاسبة صغار الموظفين الحكوميين والتجار ولن يسلم منها اي فرد مهما بلغت درجة حصانته ومكانته السياسية والاجتماعية. فعن اي حرب يتحدث العبادي ؟

وايُ حرب يُريدها الشعب ؟