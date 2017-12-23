برنامج طموح يهدف إلى تطوير المشهد

الأسدي: للمترجم العراقي مكانة في المحفلين العربي والدولي

بغداد- حمدي العطار

في التاسع من شهر كانون الاول 2017 عقد المؤتمر الانتخابي لجمعية المترجمين العراقيين على قاعة نادي العلوية باشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ومن بين سبعة وثلاثين مرشحاً – اختار أعضاء الهيئة العامة تسعة مرشحين لعضوية الهيئة الادارية للاعوام 2017-2020 ومن ثم انتخبت الهيئة الادارية من بينها رئيسا ونائبا للرئيس وامينا للسر وأمينا ماليا كالاتي: الدكتور قاسم الاسدي رئيسا الاستاذ كاظم عبد الحسن نائبا للرئيس الدكتور محمد اسماعيل أمينا للسر الدكتور سعد فاضل فرج امينا ماليا. أما أعضاء الهيئة الاداريه فهم: د. علي الاعرجي د. علي عدنان د. منذر ملا كاظم د. نجدت ياشر أ. ربيع عامر صالح وتتبنى الهيئة الادارية الحالية برنامجا كبيرا وطموحا يهدف الى تطوير المشهد الترجمي في العراق ورفع مكانة المترجم العراقي ومساعدته ليحتل مكانه بين اقرانه في المحفلين العربي والدولي.

واكد د. قاسم الاسدي رئيس جمعية المترجين العراقيين على ان برنامج الجمعية للسنوات القادمة سوف يحقق اهدافاً عديدة من شأنها رفع مستوى المترجم العراقي ومن بين أهم أهداف هذا البرنامج- 1العمل على تاسيس المعهد العالي للترجمة- وهو معهد متخصص يمنح شهادة دبلوم تخصصيه في الترجمة والترجمة الفورية ويحق لمن يحصل على درجة البكالوريوس في اية لغة أجنبية الالتحاق في المعهد لاكمال دراسته التخصصية التي تستمر لسنة واحده مضافا اليها فترة كتابة الاطروحة

واستحداث جائزة الابداع الترجمي لافضل عمل مترجم من قبل أعضاء جمعية المترجمين العراقيين وترشيح مترجمينا للتنافس في جوائز الابداع العربيه والعالميهو تفعيل مشروع ” المئة كتاب” وهو مشروع يعنى بطبع النتاجات الفكريه المترجمة لاعضاء جمعيتنا

و استحداث صحيفة شهريه – وقد تم تفعيل هذا الامر بالفعل- تحمل اسم ” المشهد الترجمي” وهي صحيفة تعنى بنشر المقالات المترجمة والقصة القصيرة والشعر والمقالات النقدية من اللغات الاجنبية الحية الى اللغة العربية.

و تنوي الهيئة الادارية ايضا استحداث مجلة أدبية غير محكمة تهتم بنشر الفكر الادبي واللغوي والترجمي وبمختلف اللغات. – بالاضافة الى مجلتنا المحكمة ” الترجمة واللسانيات.” واستحداث نادي السينما الترجمي – وقد بدأ بالفعل- وهو ملتقى نصف اسبوعي يجمع أعضاء جمعيتنا في أمسيات تعرض خلالها الاعمال الكلاسيكيه والادبيه والمسرحية – وبعد انتهاء العرض تعقد جلسة حوارية لمناقشة جوانب المادة المعروضه المختلفة من اخراج وانتاج وترجمة وموسيقى واداء وغيرها – كما يتم استضافة شخصيات مسرحية وفنانين وناقدين واكاديميين لهكذا جلسات والعمل على تاسيس نادي اجتماعي ثقافي يكون ملتقى لمترجمينا وعوائلهم بهدف تعزيز العلاقات والتعايش والعمل المشترك وتبادل الخبراتفضلاً عن اقامة الندوات الثقافية بمختلف المواضيع منها الترجمة واللغة والادب. وقد نظمت جمعية المترجمين حتى الان أكثر من 60 ندوة ثقافية.والاستمرار باقامة الدورات التطويرية والدورات التخصصيه في الترجمة العامة والقانونية والتعاقبية والفورية وهو تقليد لم تتوقف عنه الجمعية منذ تسعينيات القرن الماضي.

كما تسعى الهيئة الادارية الى تفعيل علاقة الجمعية بالاتحاد الدولي للمترجمين وايضا منتدى آسيا الهاديء للترجمة والذي تعد جمعية المترجمين العراقيين عضوا مؤسسا فيه وتمتلك حق التصويت. ونخطط لذلك من خلال تبادل الاخبار والنشاطات والاشتراك في المؤتمرات الدوليه والدعوة لحضور المؤتمرات والندوات التي تقيمها الجمعية. وغيرها من الافكار الاخرى.