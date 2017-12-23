الهجرة تغلق ملفات 60 عائلة عائدة لقرى المنصورية

تربية ديالى تعلن المباشرة ببناء مدرسة من قبل أهالي كنعان

ديالى ــ سلام عبد الشمري

اعلنت المديرية العامة لتربية محافظة ديالى ، انه ضمن حملة ” مدرستنا بيتنا ” باشرت الكوادر التربوية وأولياء أمور الطلبة والتلاميذ والخيرين في قضاء بعقوبة – ناحية كنعان ببناء مدرسة جديدة بواقع 10صفوف دراسية وجناح إداري ومجموعة صحية وفق المواصفات الفنية المعتمدة وبإشراف مباشر من قبل الكوادر الهندسية . وقال مدير اعلام تربية ديالى سنان الربيعي لــ ( الزمان ) امس ان ( العمل متواصل ومستمرة لإنجاز بناء المدرسة وبإشراف مباشر من قبل القسم الهندسي وبدعم وتبرعات الأهالي وذلك من اجل فك ازدواج الدوام الثنائي للمدارس وتقليل الزخم الحاصل في أعداد الطلبة والتلاميذ من أبناء الناحية داخل المدارس وأيمانا منهم بأهمية الشراكة المجتمعية بين المؤسسات التربوية والمواطن لتوفير بيئة تربوية مناسبة وأبنية مدرسية تستوعب الأعداد المتزايدة من التلاميذ ) .

متابعة مشاريع

وبين الربيعي ، ان ( تربية ديالى تتابع جميع المشاريع التربوية المنفذة من قبل الأهالي من اجل انجازها ضمن المواصفات المعتمدة ) ، مضيفا ، ان (العمل حالياً في مراحل متقدمة ومن المؤمل انجازها في الأشهر القليلة القادمة ، مثمنا مبادرة أهالي الناحية المتميزة والتي تدل على الشعور العالي بالمسؤولية تجاه أبنائنا التلاميذ وحرصهم على تقديم الدعم اللازم للعملية التربوية عبر تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية وتقديم أفضل الخدمات لأبنائنا الطلبة ) . الى اعلنت مدير دائرة الهجرة والمهجرين في محافظة ديالى ابتهال الدايني ، ان (فرقها الجوالة تبذل جهودا استثنائية من اجل غلق ملفات العوائل العائدة الى مناطقها المحررة ولعموم مناطق المحافظة التي طالها الارهاب في العاشر من حزيران من العام 2014 لحين تحريرها) . وقالت الدايني لــ (الزمان ) امس ان ( فرقنا الجوالة انجزت 60 ملفاً للعائدين الى قرى شروين ومنصورية الجبل في ناحية المنصورية التابعة لقضاء الخالص من اجل تخفيف العبء عنهم وتجنبهم عناء الســـــــفر وتحمل المصاريف المادية).

قرى محررة

واكدت مدير دائرة هجرة ديالى ، ان (فرقها الجوالة مستمرة بتسجيل ما تبقى من العائدين لقرى ناحية المنصورية والمناطق الاخرى بعد تحريرها من دنس الارهاب واستقرار الاوضاع الامنية فيها ) . على صعيد اخر اعلنت قضاء المقدادية في محافظة ديالى ، عن تسجيل عدد من حالات الإصابة بمرض حبة بغداد ، فيما دعا الى زيادة حصة القضاء من اللقاحات الخاصة التي تسبب المرض .وقال رئيس مجلس القضاء عدنان التميمي لــ ( الزمان ) امس إن ( المقدادية والتي تعتبر ثاني اكبر مدن محافظة ديالى سجلت خلال الاسبوعين الماضيين 145 حالة اصابة بمرض حبة بغداد اغلبها في الارياف ) .واضاف التميمي، أن ( اهم اسباب مرض حبة بغداد هي النفايات المنتشرة في الاحياء والقرى الزراعية والتي تمثل مأوى أساسيا لإحدى أنواع البعوض التي تسبب المرض ) . ودعا رئيس مجلس المقدادية دائرة صحة ديالى ، الى ( زيادة حصة القضاء من اللقاحات الخاصة بمرض حبة بغداد ، اضافة الى اجراء حملات مكافحة ميدانية واسعه من اجل الحد من انتشاره والقضاء على الحشرات الناقلة والمسببة له ) .من جانب اخر دعا مجلس محافظة ديالى ، الى تدخل النخب الدينية لإيقاف حالات حمى الطلاق ، مشيرا الى انها تكاثرت خلال السنوات الماضية بشكل يثــــــــير القلق .

وقال رئيس المجلس علي الدايني لــ ( الزمان ) امس ان ( معدلات الطلاق في ديالى شهدت بالسنوات الاخيرة ارتفاعا مطردا بدأ يثير قلقنا مع تسجيل ارقام غير مسبوقة وصلت الى مراحل تنذر بخطر يهدد كيان الاسرة ويخلق مشاكل اجتماعية لا تحصى ) .

واضاف الدايني ، ان ( متوسط معدل حالات الطلاق في عموم مناطق ديالى خلال السنوات الماضية بلغ 10 حالات يوميا وبعض السنوات تجاوز هذا المعدل لأسباب متعددة من قبل الزوج والزوجة ) .

ودعا رئيس مجلس ديالى ، الى (ضرورة تدخل النخب الدينية في ملف مواجهة حمى الطلاق في المحافظة والعمل على تقليل اعدادها لأنه تؤدي الى ضرر بالغ علــــــى البنية المجتمعية ) .