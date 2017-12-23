الجبوري: العراق مقبل على مرحلة إعادة الإعمار وتحسين المعيشة

الإعمار ينفّذ أعمالاً خدمية في الأنبار والموصل القديمة

بغداد- تمارا عبد الرزاق

اعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة عن انجاز تنفيذ عدد من اعمال حملاتها الخدمية في اعادة تأهيل وصيانة مركز قضاء هيت التابع لمحافظة الانبار. وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس ان (الملاكات الهندسية والفنية العاملة في مديرية بلدية هيت التابعة لمديرية البلديات العامة إحدى تشكيلات الوزارة انجزت اعمالها بتنفيذ عدد من الحملات الخدمية في مركز القضاء حيث تضمنت الاعمال اعادة تأهيل معمل الإسفلت)، واضاف ان (الاعمال الخدمية تأتي ضمن خطة البلدية لتقديم الدعم والأستقرار في القضاء بعد عمليات التحرير التي شهدتها تلك المناطق)، مؤكداً أن (الأعمال الخدمية مستمرة في القضاء لرفع النفايات والأنقاض وإزالة السواتر الترابية فضلاً عن معالجة وتسوية العديد من الشوارع والتي تسهم في تقليل الزخم المروري وتسهل حركة سير المركبات وذلك لتحسين الواقع الخدمي والعمراني في أقضية ونواحي محافظة الأنبار)، وتابع البيان ان (الوزارة تواصل تنفيذ حملاتها الخدمية في مدينة الموصل لاعادة الحياة الطبيعية الى الساحل الايمن في المدينة القديمة برفع الأنقاض وفتح شوارع وأزقة المناطق)، واضاف ان (هذه المناطق هي الاكثر تضررا من بين بقية مناطق واحياء المدينة ما يتطلب استنفار كل الجهود البشرية والالية الممكنة لارجاع الحياة اليها)، مشيرا الى ان (المديرية تمكنت خلال هذه المدة من فتح العديد من الطرق المهمة في المدينة القديمة)، واوضح البيان ان (الجهد الخدمي يواصل بشكل مكثف اعمال رفع الانقاض في مناطق شارع الفاروق وشارع خزرج فضلا عن انطلاق العمل في منطقة راس الجادة والساعة)، م

وضحا انه (تم رفع مايقارب 1152 متراً مكعباً من الانقاض وفتح 9شوارع في الازقة بالكامل). وعلى صعيد متصل اشارت الوزيرة ان نافع اوسي الى ان (الجهد الخدمي يواصل تنفيذ اعماله الخدمية في الجانب الايسر من مدينة الموصل في قطاع نركال التابع لمديرية بلدية الموصل حيث تم ازالة 60 طنا من النفايات في عدد من الاحياء)، واضافت ان ( ( هذه الحملة جرت بالتنسيق مع منطمة الامم المتحدة للاغاثة ).فيما باشرت الوزارة اعمال تنفيذ حملة خدمية لآكساء شوارع حي الرسالة بمدينة السماوة في محافظة المثنى والأعمال شملت تأهيل وتطوير شوارع حي الرسالة ضمن المرحلة الأولى لأعمال التبليط وستشهد عدة أحياء سكنية في المدينة تأهيلها وإكساءها ضمن المرحلة الثانية مشيراً إلى أعمال البلدية مستمرة برفع النفايات والأنقاض وغسل وكنس الشوارع وإدامة الحدائق والجزرات الوسطية لغرض تقديم أفضل الخدمات إلى أهالي مدينة السماوة.

مناقشة تطورات

من جهة اخرى بحث رئيس مجلس النواب سليم الجبوري مع السفير الالماني لدى العراق سيريل جان نون الاوضاع الامنية والسياسية في المنطقة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجانبين بحثا سبل التعاون بين المجتمع الدولي لملاحقة داعش والاتفاق بشأن ستراتيجية شاملة لاستئصال هذا الفكر الاجرامي)، لافتا الى ان (اللقاء ناقش تطورات الشأن المحلي واهمية اعتماد الحوار الجاد لحل جميع المشكلات العالقة وابرزها الازمة بين بغداد واربيل)،

وشدد الجبوري على (ضرورة الاسراع باجراء الحوار وايجاد رؤى مشتركة وتفاهمات تتفق عليها جميع الاطراف)، مشيرا الى ان (العراق مقبل على مرحلة جديدة يسعى من خلالها الى تحقيق استقرار دائم وتطوير البنى الاقتصادية وتحسين الاوضاع الخدمية والمعيشية للمواطن)، وتابع ان (العراق حريص على تطوير العلاقات مع المانيا نحو آفاق اوسع). من جهة اخرى دعا وزير النفط جبار علي اللعيبي الشركات الالمانية المتخصصة في صناعة النفط والغاز الى المشاركة في مشاريع تطوير القطاع . وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (اللعيبي استقبل نون وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال النفط والغاز)، واكد اللعيبي (اهمية تعزيز العلاقات الثنائية لاسيما في مجال النفط والطاقة)، داعيا الشركات الالمانية المتخصصة في صناعة النفط والغاز الى المشاركة في مشاريع تطوير القطاع في العراق)، مشيرا الى ان (الوزارة تحرص على تهيئة البيئة المناسبة لعمل الشركات العالمية والتعاون معها لتعزيز فرص التعاون والاستثمار بما يحقق الاهداف والمصالح المشتركة). بدوره ، ابدى نون رغبة (شركات بلاده في تعزيز وتوسيع افاق التعاون المشترك بين البلدين والعمل على تنمية وتطوير العلاقات الثنائية).

على صعيد متصل اوعز اللعيبي الى الدوائر المعنية في الوزارة بوضع خطة متكاملة لانشاء منظومة لحماية شبكة الانابيب الممتدة داخل العراق باستخدام التكنولوجيا الحديثة والطائرات . وقال المتحدث بأسم الوزارة عاصم جهاد أن (الوزارة تخطط لاستخدام طائرات مسيرة لمراقبة الانابيب الممتدة في مساحات واسعة من العراق بالاضافة الى وضع اجهزة مراقبة وكامرات متطورة لتامين الحماية لخطوط ألانابيب الخاصة بنقل النفط والمنتجات النفطية والغاز)، مبينا ان (المحافظة على الثروات النفطية من العبث والتخريب يوفر مردودا ماليا واقتصاديا)،

واضاف ان (اللعيبي وجه المسؤولين بالوزارة الى الإسراع في اعداد أوراق الاحتياجات الخاصة بتلك الخطة ودعوة الشركات المتخصصة في تجهيز منظومات الحماية للأنابيب والمنشآت النفطية). في غضون ذلك اعفت شركة غاز الشمال في محافظة كركوك مسؤول علاقاتها بسبب طبعه تقويما يحمل صورة المحافظ المقال نجم الدين كريم.وقال مصدر بالشركة في تصريح امس انه (على خلفية اصدار تقويم يحمل صورة كريم وجه اللعيبي باعفاء مدير العلاقات العامة في الشركة من منصبه وإجراء التحقيق بشان ملابسات ذلك) على حد تعبيره.