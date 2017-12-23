نتمنى عاماً جديداً خالياً من الحروب – علي محمد الجيزاني

نتمنى من الحكومة مراقبة رجال السياسة وحثهم على الالتزام بالمحبة والصدق واحترام الانسان وعدم التهجم على كذا وكذا .والابتعاد عن الحروب لفتح صفحة جديد من العام الجديد تحت شعار ( كنا للعراق ) عاش العراق. لايزال لم نكمل النوم الهادى في منازلنا من الرصاص المتطاير بالمناطق الشعبية يوميا من قبل العشائر. بالمشاجرات والمناسبات .اضافة للحروب التي تعبتنا ياعراقيين عوائل نصفها مات والنصف الاخر نازحون ومهجرون والنصف الثالث بالعراء بلا عمل .والسبب الوحوش التكفيرين جاءوا للعراق لا يوجد اسوا منهم والبعض يعتبروهم مسلمين،هكذا اسلام تنفر منه الناس ،وتكفر به الناس جاءت هذه الوحوش من الدول العربية المجاورة وقسم من حثالات اوربا المقيمين هناك تحمل فكراً على أساس اسلامي لكنها بعيدة عن الاسلام متعطشة الى العنف والقتل والتخريب واغتصاب النساء باسم جهاد النكاح والتخريب والتصريح الاخير لمحافظة الانبار بان داعش دمر عشر جسراً لمحافظة الانبار ،،اقول لعن الله المنتمين الى داعش من المسؤول عن اعادة الإعمار .والحكومة العراقية الميزانية خاوية من اين نعمر هذا العدد من الجسور المدمرة ،، نتمنى في العام الجديد بعد القضاء على هذه الزمر.طوي صفحة الماضي الاليم واعتبار العام الجديد عام الفرح والخير على العراقيين وان تنتهي الاحقاد والضغائن والكره ورفع شعار لا حروب بين العراقيين بعد اليوم مهما كانت الظروف التي تحدث بالعراق نحن اخوة لنا مشتركات بالوطن وبالحضارة ولإنسانية ولنا أديان مختلفة لكن لأنجعلها سلبية للحقد والقتال ،بل نجعلها عاملاً إيجابياً للتواصل والمحبة وكل منا يودي الطقوس الدينة في المكان المخصص له وبدون تهريج على باقي الديانات ، اخوتي رجال الدين افسحوا المجال للحكومة العراقية ان تعمل على تكملة المشاريع التي تخدم الجميع وتكملة البنية الخدمية لعموم البلد وان تجعل الخدمات متاحة للجميع وتحافظ على القانون والالتزام به . وايضا نتمنى ابتعاد رجال الخدمات الموظفين من المحاصصة ، حيث بقا ء الموظف مثل السابق يطبق القانون عليه ان يستمر في عملة لحين اكمال الخدمة القانونية للتقاعد،او يجوز نقله في حال إهماله بالعمل الى بقية الدوائر الحكومية لايجوز تباع حصص على الاحزاب لغرض السرقة والنهب وتغيير الموظفين يوميا والموظف في البلدية يطبق القانون العقاب والثواب على المواطنيين المتجاوزين على المال العام . وغير مشمول بالمحاصصة الانتخابية اما حاليا الكل تأخذ رشوة والقانون غائب عن محاسبتهم لسبب المحاصصة بين الاحزاب .