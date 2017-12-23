كياستهم ناقصة – أياد حياوي الحفار

قررت منذ مدة ليست بالبعيدة ان لا اتدخل باي ساحة من ساحات الجدال والمجادلات التي تبدأ هادئة للوهلة الاولى وسرعان ما تنتهي الى نتيجة معروفة لدى الجميع والسبب في قراري هذا هو ما ألمنا نحن العراقيون من ويلات السياسة والانتماءات الحزبية والنفعية… الخ ناهيك عن ظاهرة الجدال هي ذاتها ظاهرة مذمومة ناتجة عن العناد وفساد الرأي والدراية البتراء مما يدفع بصاحبها الى التزمت برايه والمعاندة لاثبات وجهة نظره حتى ولو تطلب الامر اللف والدوران وطمس كثير من الحقائق لاثبات قناعاته الزائفة وبالمقابل لو كان الطرف الثاني ارفع من مستوى المجادل اللجوج لترفع عن مسايرته وتنزه عن سلوك كهذا قد يحط من قدره فهناك قول للغزالي (اهل الجدل هم طائفة فيها كياسة ترقوا بها عن الناس العوام ولكن كياستهم ناقصة لان باطنهم خبث وعناد وتعصب وتقليد) فالجدال اصبح يحيط بنا من كل جانب وفي اكثر مفاصل حياتنا شئنا ام ابينا في الدائرة وفي المقهى وفي السوق حتى انسحب هذا الكدر الى اوقات الراحة والعزلة التي يبحث عنها الانسان في بيته حينما يجلس امام جهاز التلفاز ليقضي بعض الوقت ليرفه عن نفسه من عناء الحياة القاسية بين ابنائه وزوجته عالمه الجميل والوحيد الذي يشعر بالانشراح والطمانينة واذا بالبرامج والحوارات والمهاترات تنهال عليه كالصواعق من بعض الفضاءيات التي تضيف طرفي نقيض ليحدثوا بذلك جلبة وضجة لا اول لها ولا اخر حتى يتصاعد الموقف الى التراشق والقذف بكل انواع الاتهامات من كلمات لاترتقي الى مستوى الحوار الحضاري الذي يمثله كلا الطرفين حتى انهم لا يراعون مشاعر الملايين من المشاهدين وليس لديهم ادنى معرفة بان هناك من يجلس امام هذه الشاشة من هو اكثر منهم دراية بما يدور في الساحة وخارج الساحة لكن صح من قال (ان العمى اقرب الى السلامة من بصيرة حولاء) فلا يبقى لذلك المشاهد المسكين الا ان يهرب برأسه بعيدا عن ذلك الجدال غير النافع والمثقل بالافتراءات وطمس الحقائق وقلبها بشكل مشوه ومؤذ حتى تصاب بالغثيان والدوار لان لافائدة من سماع حوار اصلا لا يسمع كل طرف الى الطرف الاخر المتحاور معة كل الهدف لكلا الطرفين انه يكسب الجولة وانه قبل اللقاء قد اثبت مسبقا احقيته وبطلان الطرف الاخر وعدم احقيته في كل ما يدعي ويجب ان يثبت ذلك للمشاهد بكل وسيلة ممكنة حتى ولو خرجت عن المألوف والذوق العام هكذا هو التعصب يولد العمى ويعمي القلوب.

قال النبي (ص) اذا اراد الله قوما بسوء اورثهم كثرة الجدل وقلة العمل صدق رسول الله صلى الله عليه واله.