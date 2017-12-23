فولتير النحيل ورحيم العكيلي – نوزاد حسن

اعترف اني حزين جدا ومنفعل لاني بدات افهم طبيعة حياتنا بشكل اخر.انا وحدي اشعر ان هناك حالة ياس عامة دمرت براءة ارواحنا كبشر.وكنت اتساءل دائما لماذا يتظاهر موظفو العقود بسبب عدم تعيينهم لكننا لم نقم بمظاهرة واحدة من اجل ازاحة شخصية نزيهة من منصبها.فقضية انهاء مستقبل حياة اي موظف نزيه لا تعنينا من قريب او بعيد بل كل ما نفعله هو متابعة القصة من الفضائيات ثم نعلق وتنتهي المسالة عند هذا الحد.

لذا يمكنني القول اننا من اغرب شعوب العالم لاننا نعتقد ان كلمة الحق لا تعني الا الحق الذي يخص مجموعة من الاشخاص وعليهم المطالبة به.

واستغرب كيف ندع النزيهين يسقطون دون ان ننتبه الى خطورة معاقبتهم بهذه الطريقة،وكأننا نريد ان نبني بلدا مختلفا عن باقي بلدان الدنيا.واول مبدأ قمنا بالعمل عليه هو مبدأ لا يموت حق وراءه مطالب.وفهمنا من كلمة الحق معنى واحدا هو الدفاع عن مكسب يسعى المتظاهرون الى تحقيقه.ولم نستطع ان ندرك ان محاربة النزيه وتركه وحيدا في مواجهة الفاسدين هو اكثر خطورة من عدم صرف الرواتب او تعيين الخريجين. لقد تعاملنا مع الصادقين النزيهين ببرود اخلاقي كبير لو صحت العبارة وكأنهم متمردون خالفوا سنن الحق.ذلك لاننا اعتقدنا ان هناك قضايا لا تحرك اية مشاعر في داخلنا ومن بين هذه القــــــــــضايا اننا ننظر الى محاربة كل الخيرين دون ان ننزعج لابعادهم عن دوائر القرار المهمة.وهذا كما اظن اخطر تطور حصل لنا طوال اربعين عاما من الحكم غير الرشيد.طبقنا مبدأ “اذهب انت وربك قاتلا”ومن هنا وجد النزيه نفسه بلا درع وحيدا فيما الجماهير تتابع الفضائية وهي تشرب الشاي وتتناول العشاء.ولعل حادثا واحدا يقع هنا قد يسقط نظاما متماسكا لو كانت رجة هذا الحدث في اوربا مثلا.ولا اعني اوربا اليوم ولكن اعني اوربا الامس ايام فولتير حين كان يشعل الراي العام اذا خاض في مشكلة قد نظنها ليست كبيرة،الا ان فولتير يدرك ان الانسان قد يموت شيئا فشيئا حين لا يتعلم كره الظلم.ومن هنا اقول ان فولتير دافع عن جان كالاس الذي اعدم بسبب تهمة لم يرتكبها.ولم يتوقف الفيلسوف النحيل المخيف عن الكتابة حتى اعيد الاعتبار لجان كالاس البريء بعد موته باعوام.

وعلى هذا الاساس استطيع القول ان رحيم العكيلي عاش في الزمن الخطأ.فقد كان من الضروري ان يكون موجودا في عام 1763 ليجد فولتير حاضرا للدفاع عنه.ولما تعرض هذا القاضي الفاضل الى كل ما تعرض اليه.ان زمننا في حاجة الى النزيه الذي يعلمنا درسا مهما يتلخص بكلمة واحدة هي:واجهوا.