قوات الأسد تتقدم على جبهتين في دمشق وإدلب 

روسيا وتركيا وايران تسعى للقاء بين النظام السوري والمعارضة الشهر المقبل

بيروت— الزمان

تشنّ قوات الرئيس السوري بشار الاسد من الجيش والمليبشيات الساندة له هجوما على جبهتين، قرب العاصمة دمشق وفي محافظة إدلب في الشمال الغربي، بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان لوكالة فرانس برس الجمعة. ويعزّز النظام سيطرته على الأرض منذ التدخّل العسكري الروسي أواخر العام 2015 الذي قلب المعادلة، وأتاح له أن يحقق انتصارات على تنظيم الدولة الإسلامية في الشرق، وتقدما على فصائل المعارضة في مناطق عدة من البلاد. وبعدما كانت قوات الرئيس بشار الأسد لا تسيطر على أكثر من 20 % مطلع العام الجاري، صارت تسيطر حاليا على 56 من مجمل مساحة سوريا، وفقا للمرصد. وأوضح المرصد أن الجيش السوري، وبعدما ركّز جهوده في الشرق في الأشهر الماضية في قتال تنظيم الدولة الإسلامية، عاد لينظّم قواته لمهاجمة الفصائل المعارضة. والجبهة الأولى التي يحاول التقدم فيها تقع جنوب غرب دمشق، حيث يسعى لإنهاء وجود قوات المعارضة هناك. وتتركز هذه العملية في قرية بيت جن الخارجة عن سيطرة دمشق منذ أربع سنوات. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن «هذا المحور إستراتيجي لأنه قريب من هضبة الجولان والحدود مع لبنان».

ومن الفصائل المنتشرة في هذه المنطقة هيئة تحرير الشام التي تهيمن عليها جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا). أما الجبهة الأخرى فهي محافظة إدلب، حيث يحقق الجيش تقدّما تحت غطاء عسكري روسي على حساب هيئة تحرير الشام التي تسيطر على أجزاء واسعة من المحافظة، علما أن إدلب تشكّل واحدة من مناطق خفض التوتر الأربعفي سوريا. واقترحت روسيا وتركيا وايران الجمعة في ختام محادثات استانا عقد لقاء للنظام السوري والمعارضة في نهاية كانون الثاني/يناير في منتجع سوتشي الروسي سعيا لاحراز تقدم في مساعي التوصل الى حل سياسي للنزاعال سوري. وبعد اسبوع على فشل مفاوضات جنيف، اتاحت الجولة الثامنة من محادثات استانا لروسيا ان تعيد اطلاق مشروعها لعقد «مؤتمر الحوار الوطني» السوري في سوتشي. لكن لم يتم تفسير الاسباب التي سبق ان حالت دون انعقاد اجتماع سوتشي الذي اقترحته موسكو اعتبارا من تشرين الاول/اكتوبر خلال جولة استانا السابقة وخصوصا ذلك المتعلق بمشاركة الاكراد التي كانت ترفضها انقرة.

ولم يتم الكشف خلال محادثات استانا التي ضمت الدول الراعية روسيا وايران، حليفتا النظام السوري، وتركيا الداعمة للمعارضة، عن تشكيلة الوفود التي ستشارك في لقاء سوتشي. واكتفى البيان الختامي لوفود روسيا وتركيا وايران في محادثات استانا بالقول ان «الدول الضامنة تؤكد عزمها التعاون بهدف عقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي في 29 و30 كانون الثاني/يناير 2018 بمشاركة كلشرائح المجتمع السوري».