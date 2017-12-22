قضاء إيران ينفي قرب اطلاق سراح بريطانية متهمة بقلب نظام الحكم

طهران -لندن -الزمان

نفى رئيس السلطات القضائية في طهران غلام حسن اسماعيلي الجمعة قرب اطلاق سراح البريطانية من أصل إيراني نازانين زاغاري راتكليف خلافا لما أعلنه زوجها الخميس، وفق ما نقلت وكالةأنباء سلطة القضاء «ميزان اونلاين». وقال اسماعيلي «هناك ملفان يتعلقان بنازانين زاغاري. في الأول أدينت وفي الثاني لم تلتئم المحكمة بعد ولم يصدر حكم. بالتالي وبما أن القرار لم يتخذ، لا يمكننا أن نحكم مسبقا» بشأن الافراجالمبكر. واضاف ان المحكمة «يمكن أن تدينها أو تبرئها». وأضاف «إذا أدينت، لا نعرف ما ستكون عقوبتها، وبالتالي نحن نجهل متى يمكن أن يفرج عنها». أعلن زوج نازانين زاغاري راتكليف المسجونة في طهران منذ العام 2016 أنها قد تستفيد من «إطلاق سراح مبكر .

وقال الزوج ريتشارد راتكليف لوكالة فرانس برس الخميس إن زوجته التقتبمحاميها في السجن الأربعاء فأبلغها أنها «يمكن أن تستفيد من إطلاق سراح مبكر». وكانت السلطات القضائية حكمت على نازانين زاغاري راتكليف، التي تعمل لصالح مؤسسة تومسون رويترز، بالسجن خمس سنوات في أيلول/سبتمبر الماضي لمشاركتها في تظاهرات ضد النظامعام 2009. وتم اعتقالها في مطار طهران في الثالث من نيسان/ابريل عام 2016 بعد زيارة عائلتها في إيران برفقة ابنتها غابرييلا المولودة في بريطانيا. وصادرت السلطات الإيرانية التي لا تلحظ ازدواجية الجنسية جواز سفر الطفلة البريطاني وهي تعيش مع جديها في إيران منذ إلقاء القبض على والدتها. زار وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إيران في التاسع من كانون الأول/ديسمبر لمناقشة قضيتها مع السلطات في طهران، سعيا الى إطلاق سراحها.