اتفاق لبناء محطة نووية روسية في السودان

موسكو- الخرطوم – الزمان

وقعت روسيا اتفاقا لبناء محطة نووية في السودان، على ما أعلنت المؤسسة الروسية العامة للطاقة الذرية (روساتوم) الجمعة، بعد شهر على لقاء بين الرئيسين السوداني عمر البشير والروسي فلاديمير بوتين. وأفادت روساتوم في بيان أنه تم توقيع الاتفاق الخميس في الخرطوم بين فرعها «روساتوم أوفرسيز» والوزارة السودانية للموارد المائية والري والكهرباء. وجاء في البيان أنه «في إطار دراسة جدوى مشروع بناء محطة نووية، سيتم النظر في اختيار الموقع وتحديد المعايير الأساسية» ومن بينها الجدول الزمني والتمويل، بدون إعطاء المزيد من التفاصيل. وقالت روساتوم إن «تطور التكنولوجيا النووية سيسمح للسودان بمواجهة مشكلة أمن الطاقة التي يعاني منها. إنه مشروع استراتيجي سيحدد طبيعة العلاقات بين بلدينا لفترة طويلة». ووقع العقد بعد شهر على توقيع البلدين اتفاقا للتعاون في القطاع النووي المدني خلال زيارة للرئيس السوداني عمر البشير في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر لمنتجع سوتشي على ضفاف البحر الأسود. والتقى البشير خلال هذه الزيارة الأولى له إلى روسيا الرئيس بوتين وطلب منه حماية بلاده بمواجهة التصرفات «العدائية» الاميركية. كما أعرب البشير عن رغبة بلاده في شراء اسلحة روسية وإقامة قاعدة عسكرية روسية في السودان، وهو عرض لم ترد عليه موسكو. ووقع البلدان خلال الزيارة اتفاق تعاون في المجال النووي، وذكرت روساتوم «إمكانية بناء مركز للعلوم والتكنولوجيا النووية وكذلك محطة نووية على أراضي السودان».