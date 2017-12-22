‎ الغموض يحيط بترشيح سيف الاسلام في الانتخابات الرئاسية 

‎القاهرة- مصطفى عمارة

‎ساد الغموض ترشيح سيف لاسلام القذافي لانتخابات الرئاسة فى ليبيا فبينما اكد مصدر مقرب من سيف الاسلام انه سيعلن ترشحه قريبا لمنصب الرئاسة، اكدت مصادر خاصه ان سيف الاسلام القذافي ورجال النظام السابق سيدعمون ابوزيد دوره رئيس جهاز الامن الخارجى الليبى فى عهد الرئيس معمر القذافي كمرشح توافقى لرئاسة ليبيا ،واضاف المصدر ان نجل الرئيس الليبى يدرك تعقيدات المرحلة الحالية والتى تحتاج الى شخصية توافقية . ‎فى السياق ذاته اكد عدد من السياسيين الليبيين ان الانتخابات الرئاسيه هى الامل الوحيد لانقاذ ليبيا من الصراعات القائمة ، وقال السياسى الليبى ونائب رئيس المجلس الانتقالى السابق عبدالحفيظ عوقه فى تصريحات خاصه ان اجراءات الانتخابات ضرورى للخروج من الصراعات الطائفية على السلطة ولكن هناك اشتراطات منها الاستقرار الامني والثقافى الاقتصادى لانه لايمكن اجراء انتخابات فى ظل وجود جماعات متطرفة ، واضاف انه لايحبذ استمرار حكومة الوفاق ولابد من وجود حكومة جديدة مستقلة عن المجلس الرئاسى لتمهيد الاجواء لاجراء الانتخابات من جهته قال عبدالله بلحيق الناطق الرسمى باسم البرلمان الليبى فى تصريحات خاصة ان اتفاق الصخيرات لم يحقق النتائج المطلوبه وان البرلمان الليبى كان لديه تحفظات عليه، وانه من الضرورى الخروج من الازمة الراهنة والاستعداد للانتخابات الرئاسية فى المقابل اكد وزير الماليه الليبى اسامه حماد فى تصريحات خاصه ان اتفاق الصخيرات ينتهى بالتوصل الى اتفاق سياسى يضمن مشاركة جميع الاطياف الليبية وينهى المرحلة الحالية ويضمن القضاء على الارهاب واضاف ان هناك استعدادات تجرى لاجراء الانتخابات .

‎من ناحية اخرى حذر عدد من الخبراء من امكانه عودة الاخوان الى قمه السلطه فى ليبيا استغلالا لحالة الانقسام السائدة بين القوى الوطنيه وسيطره الاخوان على منظومة الرقم الوطنى فى طرابلس .

‎وقال صالح فحيمه عضو مجلس النواب الليبي ان هناك ترتيبات تجرى الان بين جماعات فى تركيا وموريتانيا للعودة الى السلطه الا ان الشارع الليبى لا يتقبلها واضاف انه فى حالة تنفيذ خارطه الامم المتحده للسلام فى ليبيا بشكل جيد فان حظ الجماعه فى الانتخابات القادمة ضئيل جدا خاصه اذا ما تمكنت الجهود المصرية من توحيد المؤسسة الامنية والمؤسسة المصرفيه .