أستراليا تنهي ضرباتها الجوية في العراق وسوريا

بغداد – الزمان

اعلنت وزيرة الدفاع الاسترالية ماريز باين إن بلادها ستنهي الضربات الجوية ضد داعش في العراق وسوريا وتعيد طائراتها بعد مشاركتها لمدة ثلاث سنوات في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وأوضحت باين في مؤتمر صحفي أن القرار اتخذ بعد إعلان العراق النصر على داعش بعد مناقشات مع العراق ومع الدول أعضاء التحالف الدولي قررت الحكومة الاسترالية أننا سنعيد من الشرق الأوسط إلى الوطن طائراتنا الست من طراز سوبر هورنيت.وأضافت أن المهمة كانت (طويلة وشاقة، قدم كل أفرادنا مساهمة استثنائية).وتشارك استراليا في الجهود التي تقودها الولايات المتحدة ضد داعش في الشرق الأوسط منذ عام 2014.وتابعت إن (عمليات استراليا في المنطقة ستستمر وإن 80 فردا يشاركون في مجموعة العمليات الخاصة بالعراق ويشمل ذلك قوات خاصة استرالية سيواصلون مهمتهم).ويدرب جنود استراليون قوات عراقية في قاعدة التاجي العسكرية شمال بغداد.