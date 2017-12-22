تنسيق عراقي سعودي بشأن موسم الحج

بغداد – الزمان

أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة عن عقد اجتماع وزاري مشترك بين العراق والسعودية استعدادا لموسم الحج المقبل.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن فهد الكناني في بيان امس بأن رئيس الهيئة خالد العطية (عقد اجتماعاً مع وزير الحج السعودي محمد صالح بن طاهر في السعودية في 21 من الشهر الجاري وبحث معه تنظيم أمور موسم الحج المقبل وتأمين أفضل الخدمات للحجاج العراقيين من أجل أداء مناسكهم بسهولة ويسر).وأضاف ان (رئيس الهيئة سيجري لقاءات متتالية للمطالبة بمراعاة الزيادة السكانية الحاصلة في العراق نسبة الى عام 2013 وان تعتمد السعودية الاحصاء السكاني الاخير ومنح مقاعد الحج بما يتناسب مع عدد النفوس الحالي, كما سيطالب بمنح سمات الدخول الخاصة بالحج – الفيزا -من السفارة السعودية في بغداد).وتابع ان العطية (سيناقش موضوع الحج البري وامكانية تفعيل المنافذ البرية خلال موسم العمرة لما فيه من فوائد اقتصادية كبيرة للبلدين, اضافة الى توفير الخدمات اللازمة لتسهيل رحلة الحجاج العراقيين الى الديار المقدسة منذ لحظة انطلاقهم وتفويجهم واسكانهم ونقلهم حتى ارجاعهم الى أرض الوطن بسلام).