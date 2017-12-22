الجبوري من ديالى : المعركة المقبلة تستهدف الإستقرار الفكري

ديالى – الزمان

قال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الجمعة، إن المعركة المقبلة ستكون معركة استقرار فكري. وذكر بيان لمكتب الجبوري امس ان الجبوري زار مدينة الخالص في اطار جولته في محافظة ديالى والتقى عددا من الوجهاء والشيوخ والقيادات الأمنية والمسؤولين المحليين.ونقل البيان عن الجبوري قوله لأهالي الخالص، إن (أهم ما نفكر به هو المرحلة القادمة لأنها مرحلة مهمة وتحتاج إلى الاستقرار). وأضاف أن (المعركة القادمة هي معركة الاستقرار الفكري). ورأى الجبوري ان (هناك تضامناً وفهماً بين المواطن والدولة اليوم أكثر من المرحلة السابقة).