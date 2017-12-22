البنتاغون: نمتلك سلاحًا يعطّل الصواريخ الكورية بضربة واحدة

بغداد – الزمان

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اليوم الجمعة امتلاكها سلاحا جديدا اعتبرت أنه قادر على تعطيل الصواريخ الكورية الشمالية بضربة واحدة. ونقلت شبكة سي ان ان الإخبارية الأمريكية عن مصدر في القوات الجوية الامريكية، أن السلاح الجديد يدعى “تشامب” ويشتمل على موجات دقيقة “ميكروويف” ذات طاقة عالية، ويمكن إطلاقه بواسطة صاروخ “كروز” من قاذفة قنابل أمريكية. ولفت المصدر الذي لم يذكر اسمه، أن ضربة واحدة بهذا السلاح ربما تكون كفيلة بحرمان بيونغ يانغ من جميع أسلحتها الصاروخية. وأرفقت الشبكة الخبر بمشاهد تحاكي طريقة استخدام هذا السلاح الجديد، وكيفية إصابته للعدو في مقتل.