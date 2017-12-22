ماذا بين محمود قابيل وميرفت أمين؟

القاهرة -الزمان
رد الفنان المصري محمود قابيل على الأخبار التي نشرت حول زواجه من الفنانة ميرفت أمين، موضحًا العلاقة التي تربط بينه وبينها. محمود قابيل قال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلام تاني»، والمذاع عبر فضائية «دريم»: «إن كل ما قيل حول زواجه من ميرفت أمين ما هو إلا شائعات ليس لهاأي أساس من الصحة، وكل ما يربطهما هو الصداقة فقط». وميرفت امين هي طليقة الفنان حسين فهمي وام ابنته منّة . وكشف محمود قابيل عن عدد زيجاته قائلًا: «إنه ارتبط في حياته مرتين فقط الأولى من الفنانة سهير رمزي، والثانية من زوجته الحالية وأم أولاده». من ناحية أخرى كشف محمود قابيل عن عودته للسينما بعمل جديد من كتابة الفنان جميل راتب، والبطلة المرشحة للعمل هي الفنانة ميرفت أمين.