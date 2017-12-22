ماذا بين محمود قابيل وميرفت أمين؟

القاهرة -الزمان

‎رد الفنان المصري محمود قابيل على الأخبار التي نشرت حول زواجه من الفنانة ميرفت أمين، موضحًا العلاقة التي تربط بينه وبينها. ‎محمود قابيل قال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلام تاني»، والمذاع عبر فضائية «دريم»: «إن كل ما قيل حول زواجه من ميرفت أمين ما هو إلا شائعات ليس لهاأي أساس من الصحة، وكل ما يربطهما هو الصداقة فقط». ‎وميرفت امين هي طليقة الفنان حسين فهمي وام ابنته منّة . ‎وكشف محمود قابيل عن عدد زيجاته قائلًا: «إنه ارتبط في حياته مرتين فقط الأولى من الفنانة سهير رمزي، والثانية من زوجته الحالية وأم أولاده». ‎من ناحية أخرى كشف محمود قابيل عن عودته للسينما بعمل جديد من كتابة الفنان جميل راتب، والبطلة المرشحة للعمل هي الفنانة ميرفت أمين.