 الايرانيون يحيون ليلة يلدا مرحبين بالشمس 

طهران – الزمان

يظهر تقليد الاحتفال في ليلة يلدا كسائر التقاليد المتبقية من العصور القديمة، الهوية الثقافية والمظهر الثقافي لأرض ايران ويؤكد علىالتعايش السلمي للايرانيين مع الطبيعة. واحتفل الايرانيون بحسب الوكالات الايرانية ومنها تسنيم ،هذه الليلة بأول أيام الشتاء في ليلة تعرف بليلة يلدا او «شب يلدا» كما يطلق عليها باللغة الفارسية. «ليلة يلدا» هي أطول ليلة في السنة في نصف الكرة الارضية الشمالي، وتطلق على المدة التي تأتي بين غروب الشمس في 30 آذر(الشهر التاسع في التقويمالهجري الشمسي) آخر يوم في الخريف وطلوع الشمس في اليوم الاول من شهر دي(الشهر العاشر في التقويم الهجري الشمسي) اول ايام الشتاء، وتعتبر هذهالليلة من إحدى المناسبات والأعياد التاريخية التي يحتفل بها الايرانيون. وكلمة «يلدا» كلمة سريانية تعني «الولادة» اي ولادة الشمس «مهر – ميترا» التي تهزم الليل، وفي ذلك رمز للنور الذي يهزم الظلام. كان الايرانيون يحيون المناسبات بما فيها المفرحة منذ القدم، ويزينون هذه الاحتفالات والطقوس بالضوء والنور، وكان الايرانيون القدماء يعتبرون الشمس رمزاًللمحبة في احتفالاتهم وطقوسهم الدينية.