إحدى عشرة إصابة بانفلونزا الخنازير في تونس 

تونس – الزمان

ارتفع عدد حالات الوفيات في تونس بسبب فيروس «إيتش1 أن1»، المعروف ب «أنفلونزا الخنازير» في تونس إلى 11 حالة، وفق ما أكدته المدير العام للمرصد التونسي للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بوعزيز بن علية في تصريح لإذاعة «موزاييك» الخاصة اليوم الخميس 21 ديسمبر 2017.

وأشارت بن علية إلى أن أغلب حالات

الوفيات بأنفلونزا الخنازير تم تسجيلها بإقليم تونس الكبرى، إلى جانب حالة واحدة في بنزرت، شمال البلاد، وأخرى في سليانة، شمال غرب البلاد. وأوضحت المدير العام للمرصد التونسي للأمراض الجديدة والمستجدة أن الوضع ما يزال تحت مؤشر الحالة الوبائية. وفي الإطار ذاته، أكد وزير الصحة عماد الحمامي، اليوم الخميس، أن الوضع تحت السيطرة.