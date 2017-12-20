قريع لـ(الزمان):الغاء أوسلو يتطلب ايجاد البديل والقرار بيد المجلس المركزي الفلسطيني

الخارجية المصرية لـ(الزمان): تنسيق عربي لارسال وفد الى أوروبا

القاهرة -مصطفى عمارة

‎كشف مصدر بالخارجية المصرية فى تصريحات خاصة لمراسل الزمان ان اتصالات تجري حاليا لتشكيل وفد عربي يقوم بجولة فى عدد من الدول الاوروبيه لتشكيل رأي عام ضاغط على الادارة الامريكية للتراجع عن قرارها بنقل السفارة الامريكية الى القدس ،وان اجتماعا سوف يجري الاسبوع القادم فى العاصمة الاردنية لهذا الغرض ،وعن خلفية تأجيل زيارة نائب الرئيس الامريكى للمنطقه قال المصدر ان رد الفعل الشعبي وتصويت الاعضاء بالامم المتحده بالاجماع على القرار المصري جعل الموقف الامريكي محرجا كما ابلغت مصر المبعوث الامريكى ان جدول الزيارة لا يتناسب مع احداث المنطقه .

‎من ناحية اخرى نفى أحمد قريع رئيس دائرة شئون القدس في اتصال هاتفى معه وجود مبادرة عربية يجعل القدس عاصمة دولة فلسطين وعن امكانيه تراجع الجانب الفلسطينى عن اتفاقية اوسلو ردا على القرار الامريكى قال ان ذلك سوف يتم بحثه بصورة متانية خلال اجتماع المجلس المركزي الفلسطينى الا انه يجب ان لا تكون القرارت ردة فعل بل لابد من طرح البدائل والخيارات قبل اتخاذ اي قرار

‎فيما اكد عدد من نواب البرلمان المصري ان تأجيل زيارة بنس جاءت ترجمة للرفض الشعبى لتلك الزيارة.

‎ فى السياق ذاته اكد السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح فى تصريحات خاصه ان القياده الفلسطينية لن تقبل اي دور امريكي فى عملية السلام ما لم تتراجع عن قرارها بنقل السفارة الامريكية للقدس ،كما ستطلب اعادة تشكيل الرباعية الدولية موضحا ان هناك مشاورات مصرية فلسطينية اردنية سعوديه للاتفاق حول اليات جديدة لتجربة عملية التسوية. ‎ فيما اوضح د/ ايمن الرقب القيادي بالتيار الاصلاحي لحركة فتح انه من الصعب ايجاد راع بديل للولايات المتحدة لعدم وجود دولة تستطيع الزام اسرائيل بقبول اي اتفاق سياسي، ورأى الباحث فى الشان الفلسطينى ماهر صافى ان ظهور وسيط جديد فى عملية السلام سيكون متعدد الاطراف ما بين روسيا وفرنسا والصين نظرا لتلاشى الدور الامريكى باعتبارها طرفا غير مرغوب فيه .