السجن مدى الحياة لـ15 عسكرياً في قضية الانقلاب الفاشل بتركيا

اسطنبول- توركان اسماعيل

صدرت احكام بالسجن مدى الحياة على 15 عسكريا سابقا الاربعاء في تركيا بتهمة محاولة السيطرة على مقر الحزب الحاكم «العدالة والتنمية» في اسطنبول اثناء محاولة انقلاب 16 تموز/يوليو 2016، بحسب وكالة انباءالاناضول. وادانت محكمة سيليفري قرب اسطنبول المتهمين بمحاولة قلب النظام الدستوري عبر العنف والقوة، بعد اتهامهم بمحاولة السيطرة على مقر حزب العدالة والتنمية في المدينة الكبرى اثناء الانقلاب الفاشل في 15 تموز/يوليو2016، بحسب الاناضول. وبدأت آليات قضائية كثيرة في اعقاب محاولة الانقلاب التي تنسبها السلطات الى الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة وينفي اي علاقة. وتطلب ذلك تجهيز مقار محاكم جديدة للتعامل مع عدد من تلك القضايا التي تشمل احيانا مئات المتهمين.

وبدأت السلطات في اعقاب محاولة الانقلاب سلسلة من حملات التطهير الواسعة استهدفت من تتهمهم بالانتماء الى شبكة غولن وطالت كذلك سياسيين مناصرين للاكراد وصحافيين وناشطين حقوقيين. واوقف منذ تموز/يوليو 2016 اكثر من 50 الف شخص فيما تعرض اكثر من 140 الفا للطرد او تعليق مهامهم، في حملات اثارت مخاوف وانتقادات شركاء تركيا الغربيين بشأن حقوق الانسان.