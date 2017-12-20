مقتل 19 مدنياً بينهم 7 أطفال في قصف جوي على أدلب 

رضيع فقد عينه جراء غارة يتحول رمزاً لمعاناة منطقة محاصرة قرب دمشق

بيروت -الزمان

معرشورين -كفر بطنا

(سوريا) -(أ ف ب) –

قتل 19 مدنياً بينهم سبعة أطفال منتصف ليل الثلاثاء الاربعاء جراء قصف جوي «يرجح أنه روسي» استهدف بلدة في محافظة ادلب في شمال غرب سوريا والمشمولةباتفاق خفض التوتر، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان. وشاهد مصور لوكالة فرانس برس في بلدة معرشورين في ريف ادلب الجنوبي التي استهدفها القصف مبان قد سُويت أرضاً ولم يبق منها سوى جبال من الركام، وأخرى إلى جانبها وقد انهارت جدرانها. وبدت بقع من الدماء علىحجارة من بقايا المبان المستهدفة. وأتى صباحاً عدد من السكان لتفقد المكان، وعمل البعض على ازالة الأنقاض بحثاً عما يمكن انقاذه من حاجيات، بعدما كانت فرق الدفاع المدني انتشلت جثث الضحايا ونقلت الجرحى ليلاً.

ووسط الركام، قال زاهد ابو عبدو احد سكان البلدة، «هذه كلها منازل المدنيين» مشيراً إلى المباني المدمرة حوله. ورجح مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن أن «طائرات حربية روسية استهدفت منازل عدة متلاصقة في بلدة معرشورين»، التي تسيطر عليها فصائل اسلامية بينها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً). ووثق المرصد السوري مقتل 19 مدنياً، بينهم سبعة أطفال، كما من ضمنهم 13 فرداً من عائلة واحدة.

فيما تحول الرضيع كريم عبدالله الذي فقد عينه جراء قصف جوي، رمزاً لمعاناة سكان الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، بعد انطلاق حملة تضامنية معه على مواقع التواصل الاجتماعي، نشر خلالها كثيرون صورهم وهميغطون اعينهم في اشارة الى اصابته. واستهدفت غارة لقوات النظام في 29 تشرين الأول/أكتوبر بلدة حمورية في الغوطة الشرقية، آخر أبرز معقل للفصائل المعارضة. وتسببت بفقدان كريم الذي كان يبلغ حينها أربعين يوماً لعينه اليسرى ومقتل والدته. وبعد أكثر من أسبوعين على اصابته، بدأت على موقعي تويتر وفيسبوك حملة تضامن واسعة باستخدام وسم #متضامن مع كريم، أطلقها ودعمها مصورون سوريون في الغوطة الشرقية.

وصلت الحملة إلى قاعة مجلس الأمن الدولي، حيث نشر سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت صورة له على تويتر وهو يغطي عينه بيده. وأرفق الصورة بتعليق «حين نجتمع في مجلس الأمن ونحذر من أن عدم اتخاذ إجراء يعني وفاة مزيد من الناس، وقصف مزيد من المدارس، وتشويه مزيد من الأطفال.. فهذا هو ما نعنيه»، مضيفاً «يجب إنهاء قصف وحصار الغوطةالشرقية».

ونشر المتضامنون مع كريم صوراً لهم ولأطفال يغطون اعينهم. وشارك في الحملة متطوعون من الخوذ البيضاء، الدفاع المدني في مناطق المعارضة، فضلاً عن عاملين في منظمات دولية وناشطين وصحافيين بينهم فريق التحرير فيجريدة «بيلد» الألمانية اليومية. وشارك مسؤولون أتراك صورة كريم أيضاً. وكتب وزير الثقافة والسياحة نعمان قورتلموش «حتى لو سكت العالم، حتى لو تجاهل الصراخ المتصاعد من سوريا، سنكون نحن صوت وعيني وأذني الطفل كريم». وتعد الغوطة الشرقية واحدة من أربع مناطق خفض توتر في سوريا، بموجب اتفاق توصلت اليه موسكو وطهران حليفتا دمشق وأنقرة الداعمة للمعارضة في استانا في أيار/مايو. ومنذ بدء سريانه في المنطقة في تموز/يوليو، تعرض اتفاق خفض التوتر لانتهاكات عدة، قبل أن تصعد قوات النظام قصفها منتصف الشهر الماضي.

– من بثينة إلى كريم –

يقف الشاب عامر المهيباني، الذي يعمل كمصور حر في الغوطة الشرقية ويتعاون مع وكالة فرانس برس، خلف اطلاق هذه الحملة بعدما نشر في 17 من الشهر الحالي صورة لكريم التقطها اثناء زيارة لمنزله، قبل أن ينشر صورةلنفسه وهو يغطي عينه بيده.

ويقول عامر (28 عاماً) لفرانس برس «انطبعت صورته في ذهني قبل الكاميرا، ولاحقتني في كل مكان». واستوحى عامر الفكرة من ناشط في الغوطة الشرقية يدعى قصي نور نشر صورة ممنتجة أزال فيها عينه اليسرى، وبشكل أساسي من حملة تضامن لاقت رواجاً قبل فترة مع الطفلة اليمنية بثينة التي فقدت والديها وأشقاءها فيغارة للتحالف السعودي في أيلول/سبتمبر الماضي.

وانتشرت حينها صورتها وهي تحاول فتح احدى عينيها المتورمتين، وبدأ كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي يشاركون صورهم وهم يقومون بالأمر ذاته. وبعد ساعات من اطلاق الحملة «بدأ الوسم ينتشر عبر العالم» وفق عامر الذي لفت الى أن الهدف هو «التضامن مع هذا الطفل الذي فقد عينه ووالدته لنوصل صوته إلى العالم».

وخلال سنوات النزاع الطويلة في سوريا، تحول أطفال عديدون رمزاً لضحايا الحرب التي أوقعت أكثر من 340 ألف قتيل. ومن بين هؤلاء الطفل عمران الذي تصدرت صورته الصفحات الأولى في الصحف العالمية بعد انتشار فيديولعملية إنقاذه بعد دقائق من نجاته من قصف في مدينة حلب (شمال).

وأصيب كريم، وفق ما يوضح طبيبه المعالج جراح الأعصاب الذي يعرف عن نفسه باسم أبو جميل لفرانس برس، في الجزء الأمامي من الدماغ، ما أدى الى تضرر النسيج الدماغي وعينه اليسرى. وبحسب الطبيب، لهذا الجزء «دور أساسي في الإدراك وذكاء الإنسان وذاكرته»، وتتطلب اصابته أن «يخضع لاحقاً لعلاج سلوكي، على أن يحتاج في ما بعد إلى عمليات تجميل وترميم لا يمكن إجراءها راهناً في الغوطة الشرقية».

وفي منزل على الطراز العربي القديم تقيم فيه العائلة، يقول والد كريم «كان عمر ابني اكثر من شهر حين خسر والدته»، وتأتي اليوم امراة لارضاعه لتعوضه خسارته حليب امه. تتولى خالة كريم، بحسب والده، رعايته بشكل دائم ومتابعة علاجه في مركز طبي في مدينة حمورية. وأثارت حملة التضامن مع كريم تجاوباً واسعاً في منطقة الغوطة الشرقية. ويقول المصور فراس العبد الله (24 عاماً) لفرانس برس «أردنا لفت نظر العالم الى الجرائم التي يرتكبها النظام السوري بحق أهالي الغوطة الشرقية المحاصرة وإغتيال الطفولة».