غارات عنيفة على مواقع الحوثيين حول صنعاء غداة اعتراض صاروخ فوق الرياض

عبد ربه هادي: الحل السياسي لم يعد ممكناً

صنعاء- الرياض – الزمان

شنت طائرات التحالف العسكري في اليمن بقيادة السعودية الأربعاء سلسلة غارات في محيط مدينة صنعاء وفي مناطق اخرى من البلد الغارق في نزاع مسلح، غداة اعتراض صاروخ بالستي فوق الرياض أطلقه الحوثيون. في هذا الوقت، شن مسلحون مجهولون هجوما مباغتا على منزل الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي قتل على أيدي المتمردين، وقتلوا بعض حراس المبنى من الحوثيين. وفي هذا السياق، اعتبر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ان الحل السياسي في اليمن لم يعد ممكنا بعد قتل المتمردين حليفهم السابق، مؤكدا ان حكومته لن تدخل في حوار معهم الا بعد ان يتخلوا عن السلطة. وقال هادي في لقاء مع عدد من السفراء في محل اقامته الموقت في الرياض مساء الثلاثاء «اثبتت الميليشيات (…) انها لا تجنح للسلم وان اي عمليات سلام معها قبل انتزاع السلاح يعتبر اهدارا للوقت وخدمة مجانية للميليشيات». وأكد «لن تتوقف العمليات العسكرية حتى تحرير كافة التراب اليمني ولا يمكن اجراء اي حوار او مشاورات إلا على قاعدة المرجعيات الثلاث التي تنص بصورة واضحة على انهاء الانقلاب وتسليم السلاح وعودة مؤسسات الدولة». وقال شهود لوكالة فرانس برس ان غارات استهدفت معسكرا للمتمردين جنوب صنعاء، ومعسكرا ثانيا غرب العاصمة، ومواقع اخرى شمال المدينة. وذكر مصدر أمني مقرب من المتمردين ان طائرات التحالف هي التي شنت هذهالغارات. وفي صعدة، معقل المتمردين، قتل 11 مدنيا واصيب ثمانية اخرون بجروح في غارة أصابت مجموعة منازل، بحسب ما افاد مسؤول محلي فرانس برس. من جهتها، قالت قناة «المسيرة» المتحدثة باسم المتمردين ان بين القتلى نساء واطفالا، متهمة طيران التحالف بشن الغارة. وباستثناء الغارة على صعدة، لم تؤكد مصادر امنية وطبية تحدثت اليها فرانس برس وقوع قتلى او جرحى في الغارات الاخرى، الا ان ان وكالة «سبأ» المتحدثة باسم المتمردين قالت ان 38 شخصا قتلوا في أنحاء مختلفة من اليمنجراء الضربات الجوية. ووقعت الغارات غداة قيام الحوثيين باستهداف العاصمة السعودية بصاروخ بالستي جرى اعتراضه فوق الرياض قبل أن يصيب هدفه. وقال المتمردون ان «هدف الصاروخ البالستي اجتماع موسع لقادة النظام السعودي في قصر اليمامة» حيث عقدت الحكومة اجتماعا برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أعلنت فيه عن موازنة العام المقبل. ونفى ناطق باسم وزارة الخارجية الايرانية «بحزم» الاربعاء الاتهامات الاميركية والسعودية لطهران بتسليح المتمردين الحوثيين في اليمن. بعيد اعتراض الصاروخ الاول، فرض التحالف العسكري حصارا شاملا على اليمن لنحو ثلاثة اسابيع أغلق خلاله المنافذ الرئيسية التي تدخل عبرها المساعدات الانسانية وأهمها ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة المتمردين. والا ان التحالف أصدر بيانا الاربعاء اكد فيه انه لن يغلق الميناء غداة اعتراض الصاروخ الثاني. وقال عبر وكالة الانباء السعودية لرسمية ان «قيادة التحالف تعلن استمرار فتح ميناء الحديدة للمواد الإنسانية والإغاثية، والسماح بدخول السفن التجارية بما فيها سفن الوقود والمواد الغذائية لمدة ثلاثين يوماً». وشهد النزاع اليمني تصعيدا اضافيا في الرابع من كانون الاول/ديسمبر عندما قُتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح على أيدي الحوثيين بعد أيام من انهيار التحالف معهم ما أدى الى اندلاع مواجهات دامية في صنعاء. كمااطلقت القوات الحكومية اثر ذلك حملة عسكرية عند الشريط الساحلي المطل على البحر الاحمر غربا.