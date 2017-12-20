معصوم : على بغداد وأربيل تأمين رواتب المواطنين في كردستان

الإتحاد الوطني يشكّل لجنة أمنية عليا وبابير يدعو المتظاهرين للتعلّم من التيار الصدري

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

دعا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم المتظاهرين في اقليم كردستان إلى ضبط النفس والالتزام بالقانون وعدم الحاق الضرر بالمباني الحكومية والمقار الحزبية، مطالبًا حكومتي الإقليم والمركز الى الاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة، وحسم مشكلة عدم دفع الرواتب المتأخرة في الاقليم . وقال معصوم في بيان امس (إذ نهيب بأبناء شعبنا كافة لا سيما المتظاهرين تغليب الهدوء والالتزام بالقانون وضبط النفس وعدم الحاق الضرر بالمباني الحكومية ومقرات الاحزاب السياسية، ندعو السلطات الأمنية الى التحقيق العاجل بمسببي الحوادث ومحاسبة المقصرين)، كما دعا حكومتي الإقليم والاتحادية الى (العمل الجاد والفوري للاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة، واتخاذ خطوات جدية وعملية لحسم مشكلة الدفع المنتظم لمرتباتهم ومستحقاتهم المتأخرة ومعالجة الصعوبات الحياتية التي يعاني منها المواطنون في مختلف مدن الاقليم).وأكد معصوم حق التظاهرات وطالب القوات الامنية في الاقليم بحماية أمن المتظاهرين ومنع حرف التظاهرات عن مسارها السليم وحماية الأموال والاملاك العامة والخاصة.وجدد (التأكيد من دون كلل الضرورة القصوى للبدء بحوار جاد وفوري وشامل بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان لحل جميع الخلافات بين الجانبين على أساس الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية). وشدد على (ضرورة عودة حياة المواطنين في الاقليم الى حالتها الطبيعية ورفع حظر الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطاري اربيل والسليمانية وانهاء كل اشكال التوتر)، مضيفًا (ننتظر اقدام الحكومة العراقية على تنفيذ اعلانها الالتزام بدفع رواتب موظفي إقليم كردستان وتخفيف القيود على المصارف الخاصة في الإقليم). واندلعت تظاهرات حاشدة في مناطق متفرقة من السليمانية وادارة كرميان يومي الإثنين والثلاثاء بسبب تأخر تسلم رواتبهم وفرض اجراءات للادخار الاجباري، لكنها اتخذت مسارًا عنيفا تمثلت بحرق مقار حزبية وحكومية، ما دفع القوات الامنية الى تفريق التظاهرات بقوة وقع في اثرها خمسة قتلى ونحو 80 مصابا. وخفت حدة التظاهرات امس واقتصرت على منطقة رانيا من دون حوادث. من جهتها، أعربت بعثة الامم المتحدة في العراق (يونامي) امس عن (قلقها البالغ ازاء اعمال العنف في كردستان والتقارير الواردة عن وقوع خسائر بشرية خلال التظاهرات خلال اليومين الماضيين).ودعت في بيان جميع الاطراف الى (ضبط النفس والتهدئة)، مؤكدة ان (حق المشاركة في تظاهرات سلمية مكفول للمواطنين، وتقع على سلطات كردستان مسؤولية حماية مواطنيها بمن فيهم المتظاهرون السلميون). ودعا البيان القوات الامنية إلى (توخّي أقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين)، مطالبا المتظاهرين بـ(تجنّب أية أعمال عنف وعدم تدمير الممتلكات العامة والخاصة).وطالب البيان باحترام وحماية وسائل الإعلام، ولفت الى تلقي قناة أن آر تي التلفزيونية أوامر بتعليق بثها بسبب محتوى تقاريرها بشأن التظاهرات. بدوره، دعا مجلس أمن اقليم كردستان امس مواطني الاقليم الى أن يوجهوا احتجاجهم ضد (ممارسات بغداد) بحق الاقليم. وقال في بيان ان (على المواطنين عدم افساح المجال لاولئك الذين يسعون لتنفيذ أجندات سياسية واستغلال مطالب الناس المشروعة لتحقيق غايات أخرى).واضاف ان (على شعب كردستان أن يلتزم بموقف واحد وأن يوجه احتجاجه ضد ممارسات بغداد بحق الاقليم وشعبه). وتابع ان (بغداد تتملص من الحوار وتسعى من خلال الهجوم العسكري والسياسي لتقويض تجربة كردستان لذا ينبغي توحيد الموقف وتوجيه التظاهرات السلمية بهذا المنحى)، داعيا البيان المواطنين الى(إدراك حساسية المرحلة وعدم افساح الطريق أمام الذين يستغلون حاجات المواطنين لتخريب المؤسسات المدنية والحكومية وتنفيذ أجندات سياسية). وأصدرت اللجنة العليا لقوات كردستان امس البيان رقم واحد بشأن الاحداث الاخيرة أكدت فيه انها تمتلك المئات من الوثائق التي تثبت بأن مجاميع مختلفة تستخدم السلاح وتقوم بتحريف مسار التظاهرات السلمية . وقالت في البيان ان (المؤامرات في المنطقة واضحة من اجل فرض سياسة التآمر، واحدى هذه المؤامرات هي ابقاء الحصار الاقتصادي على الاقليم من اجل عدم معالجة مشكلة رواتب الموظفين)، متهمة ( مجموعة فوضوية) بالقيام باعمال شغب تحت ذريعة التظاهر.واضاف البيان ان (حكومة الاقليم لديها المئات من الوثائق التي تثبت بأن مجاميع مختلفة تستخدم السلاح وتقوم بتحريف مسار التظاهرات السلمية نحو الهاوية). وتابع انه(رغم النواقص والفساد، فإن الاتحاد الوطني الكردستاني يعد ويتعهد بضرورة معالجة تلك المشاكل من ضمنها مشكلة الرواتب والادخار)، وتساءل البيان ( هل ان الاتفاقات السرية للحصول على مشاريع في الموصل وبغداد، حق مدني ام تجارة بدماء المواطنين)؟ وكشف البيان عن اتخاذ الاتحاد الوطني قراراً بتشكيل لجنة امنية عليا من البيشمركة والآسايش والمعلومات ومكافحة الارهاب والشرطة والمؤسسات الاخرى (من اجل ان نتمكن من توفير ارضية حوار ناجح وفقاً للدستور مع بغداد، وتوفير مناخ ملائم لانتخابات نزيهة). وأعلن محافظ حلبجة عثمان علي عن اتخاذ قرار يقضي بإنزال الاعلام الحزبية عن جميع المقرات وعدم رفعها داخل المحافظة.وأشار علي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رجال الدين ومنظمات المجتمع المدني بالمحافظة امس الى تعطيل الدوام الرسمي اليوم الخميس في حلبجة حدادا على ارواح ضايا التظاهرات.

وكان المتحدث باسم مديرية شرطة محافظة حلبجة عثمان محمد قد اعلن في وقت سابق عن عدم تسجيل حالات قتل فضلا عن اصابات في صفوف المحتجين خلال التظاهرات التي شهدتها المحافظة خلال اليومين.ودعا امير الجماعة الإسلامية الكردستانية علي بابير المتظاهرين الى التعلم من التيار الصدري كيفية التظاهر.ودعا في مؤتمر صحفي حكومة إلاقليم الى (تلبية مطالب المحتجين المشروعة)، مطالباً القوات الأمنية بـ(الحفاظ على امن المتظاهرين والمقرات الحزبية والدوائر الحكومية). وتابع بابير (يجب ان نأخذ العبرة من التيار الصدري الذي يحشد الملايين للتظاهرات لمرات عدة ولكنهم لم يقوموا في يوم من الأيام بقلع شجرة). وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد عدّ التظاهرات في الاقليم (قلعاً للفساد والفاسدين).وقال في تغريدة له على تويتر (صحوة أخرى وخطى شعبية حثيثة نحو قلع الفساد والفاسدين والعمل من اجل الاصلاح في محافظتنا العزيزة السليمانية ومقتضى الحرية والديمقراطية ان يعبر الشعب بشتى أنواع الاحتجاج السلمي وبدون ان تعتدي عليه القوات الأمنية)، مطالبًا بـ(حماية المتظاهرين فحقهم مكفول).