الحركة تتخلّى عن منصب رئاسة برلمان الإقليم

تغيير والجماعة الإسلامية ينسحبان من حكومة كردستان

اربيل – فريد حسن

قررت حركة تغيير امس تعليق إتفاقها مع الاتحاد الوطني الكردستاني وبمعية الجماعة الاسلامية الانسحاب من حكومة الاقليم. وقال عضو قيادة الحركة كاروان هاشم أن (تغيير قررت في إجتماعها امس تعليق اتفاقيتها مع الاتحاد الوطني الكردستاني، على خلفية التطورات الاخيرة في الاقليم)، مضيفًا أن (مواطني كردستان لم يعد بإمكانهم تحمل الاوضاع السيئة الراهنة). وانسحبت تغيير والجماعة الاسلامية امس من حكومة الاقليم ، كما قررت الحركة ايضا سحب يوسف محمد من رئاسة برلمان الاقليم. وجاء القرار بعد اجتماعات عقدها الحزبان خلال اليومين الماضيين. وكان رئيس حزب التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة برهم صالح قد طالب اول امس برحيل حكومة الاقليم وتشكيل حكومة مؤقتة مؤكداً دعمه ومساندته للتظاهرات. وقال في بيان تلقته (الزمان)، ان (الوضع الراهن في الاقليم ناجم عن فشل منظومة حكم غير مكترثة بمصالح الناس)، داعيا الى تشكيل حكومة مؤقتة ،والبدء بحوار مع الحكومة الاتحادية وإيجاد طريقة عاجلة لدفع رواتب الموظفين وضمان اجراء انتخابات نزيهة وشفافة.وهدد صالح بـ(الإضراب العام والتظاهرات الشاملة. من جهتها طالبت عائلة رئيس حزب الجيل الجديد في كردستان، الحكومة الاتحادية بالتدخل لايقاف اعتقال المدنيين في السليمانية. وقالت النائبة سروة عبد الواحد في بيان امس (باسم عائلة شاسوار عبد الواحد نحمل الجهات الأمنية في السليمانية الحفاظ على سلامة حياة شاسوار ونطالبها بالكشف عن ملابسات اعتقاله وأين تم اقتياده)، مطالبة (الحكومة الاتحادية بالتدخل السريع لوقف حملة الاعتقالات التي تطال المدنيين في السليمانية، كما نطالب المنظمات الدولية والعاملة في العراق التعاون معنا للكشف عن مكان وجوده وكذلك نطالب جميع السفارات والقنصليات العاملة لمساعدتنا في معرفة ملابسات الخطف).واعتقلت قوة امنية عبد الواحد لدى وصوله الى مطار السليمانية اول امس عائدا من لندن فيما اعتقلت قوة اخرى النائب في برلمان الإقليم رابون معروف بسبب مشاركته في التظاهرات. وتحدثت تقارير امس عن قطع حكومة الاقليم خدمة الانتريت والاتصالات الارضية عن محافظة السليمانية منذ مساء الثلاثاء بسبب التظاهرات. وافادت قيادات أمنية في الإقليم بأن (القوات الأمنية فضّلت الوقوف على الحياد في تلك التظاهرات والتركيز على حماية المتظاهرين ودعوتهم لعدم اللجوء إلى أعمال شغب وعنف، بل والتعاطف معهم إلى حد ما لكون أن رجال الأمن هم أيضا لم يتسلموا رواتبهم منذ اشهر). من جهته، وجه رئيس وزراء الإقليم نيجيرفان البارزاني اول امس رسالة الى المتظاهرين في الإقليم دعاهم فيها الى ممارسة حق التظاهر بسلام، وحذر من عواقب الأوضاع (العنيفة والهشة) التي تعيشها المنطقة، والقلق من تحركات تنظيم داعش والقوات العراقية في محور مخمور.وكان البارزاني قد انهى زيارة الى المانيا التقى خلالها بالمشتشارة الالمانية انجيلا ميركل وكبار المسؤولين هناك وختمها بلقاء وزيرة الدفاع الالمانية اورسولا فون دير لاين التي اكدت ان تعاون المانيا مع البيشمركة سيستمر بشكل آخر. من جهته، طلب البارزاني من المانيا مساعدة الاقليم في تجاوز الاوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة من خلال التعاون مع صندوق النقد الدولي لتأمين حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية.