الصحة لـ (الزمان): تفعيل حماية الأطباء يحدّ من الإعتداءات المتكررة

بغداد – تمارا عبد الرزاق

دانت دائرة صحة بغداد الرصافة الاعتداءات المتكررة على الملاكات الطبية واخرها في مستشفى الشيخ زايد ،مطالبة بتفعيل قانون حماية الاطباء لمنع تكرار تلك الحوادث .

وقال مدير اعلام الدائرة قاسم عبد الهادي لـ (الزمان) امس ان (خمسة عشر مرافقا لامرأة فارقت الحياة اثناء وصولها لقسم الطوارئ في المستشفى قاموا بالاعتداء على ثلاثة اطباء خلال اداء واجبهم في معاينة الحالة)،لافتا الى ان (الدائرة سجلت اكثر من 150 حالة اعتداء على الملاكات الطبية خلال المدة الماضية)،مطالبا بـ (ضرورة الاسراع لتفعيل قانون حماية الاطباء لمنع تكرار تلك الحوادث التي تتسبب بهجرة الكفاءات خارج البلاد في وقت ان العراق بحاجة ماسة الى تلك الكفاءات المهمة التي تعمل على خدمة المواطنين بالاضافة الى زيادة عناصر حماية المنشأت والمؤسسات الصحية)،واشارعبد الهادي الى ان (قوة القانون تحول دون وقوع اعتداءات متكررة على الاطباء)،مطالبا بـ (تقديم المقصرين الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وحتى يكون ذلك عبرة لمن تسول له نفسه القيام بذلك).

وكان احد اطباء المستشفى قد اوضح ان (الاعتداء جرى من قبل ذوي المتوفية على الطبيبات في قسم الطوارئ)،واضاف ان (تدخل عناصر الحماية بمنع المعتدين من الاستمرار بالاساءة كانت فرصة لتسلل الطبيبات والهرب من المستشفى خوفا على حياتهم من اي مخاطر من هؤلاء). وزار مدير عام الدائرة سعدون الساعدي المستشفى للوقوف على ملابسات الحادث ومعالجة المعوقات التي تقف في طريق الاطباء لتقديم الخدمات للمواطنين. وقال بيان امس ان (الساعدي عقد اجتماعا مع مدير المستشفى والملاكات الطبية لمناقشة اهمية دوام الاطباء الاختصاص والمقيمين الاقدمين في الطوارئ لدعم واسناد الملاكات الطبية والصحية في الطوارئ والارتقاء بالخدمة الطبية)،منوها الى ان (كل امكانيات الدائرة من اجل دعم المستشفيات من اجل تقديم الخدمات على مدار الساعة)،واوضح البيان ان (الساعدي اجرى جولة ميدانية في اقسام المستشفى مبدياً التوجيهات الى الملاكات الطبية والصحية والأدارية لغرض تقديم الخدمات الطبية وكذلك الاهتمام بالخدمات الفندقية كما استمع الى اهم المشكلات والمعوقات التي تعوق العمل من اجل تذليلها وتجاوزها).