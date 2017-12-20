بدء الرحلات الجوية المباشرة بين الناصرية ومشهد

ذي قار – باسم الركابي

كشف النائب الأول لمحافظ ذي قار عادل الدخيلي عن بدء الرحلات الجوية المباشرة من مطاري الناصرية ومشهد الإيرانية،بمعدل رحلة واحدة في الأسبوع. وقال الدخيلي في بيان امس إن (شركة الخطوط الجوية العراقية التابعة لوزارة النقل وافقت على افتتاح خط ناصرية – مشهد عبر مطار المحافظة الدولي)،لافتا الى ان (أولى الرحلات ستقلع صباح الأربعاء المقبل)،واضاف ان (الرحلات ستكون بمعدل رحلة واحدة في الأسبوع مع إمكانية زيادتها إلى رحلتين أو أكثر بحسب الإقبال وأعداد المسافرين المتجهين إلى مدينة مشهد مباشرة)،وتابع أن (العام المقبل سيشهد تسيير رحلات جوية دولية مباشرة من مطار الناصرية إلى بيروت والعمل على زيادة أعداد الرحلات لباقي الدول).من جهة اخرى بحث الوكيل الفني للوزارة مدير عام سلطة الطيران المدني عباس عمران مع نائب السفير الامريكي في العراق التعاون الثنائي بين البلدين وتفعيل الاتفاقية الستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية.وطالب عمران خلال اللقاء بـ(ترجمة الدعم الامريكي للعراق على ارض الواقع من خلال دعم مشاريع الطيران المدني بصيانة المدرج وتطوير واقع البنى التحتية للمطار وتطوير قابلية موظفي الطيران في الأكاديميات الأمريكية)،مؤكدا ان (الطيران المدني وبدعم مباشر من الوزير كاظم فنجان الحمامي قامت بإعادة شركات الطيران العالمية لاستخدام اجواء العراق للعبور نحو بقية الدول)،مشيدا بـ (قرار المنظمة الفدرالية اف . أي . أي بتشجيع شركات الطيران لاعادة استخدام الاجواء العراقية). بدوره ،ووعد نائب السفير الامريكي بـ(تقديم الإمكانيات اللازمة كافة لدعم ما قدمه فريق الصيانة التابع للسفارة والذي تمثل باجراء الكشف وتقديم التقارير الدقيقة عن حالة المدرج الثاني للطائرات وكذلك اهداء عجلات رافعة للشحن الجوي في مطار بغداد الدولي التي شأنها تعزز واقع التعاون الثنائي بين البلدين). فيما اطلقت الشركة العامة للنقل البحري التابعة للوزارة مشروع الزفة النهرية عن طريق زوارق التكسي النهري في شط العرب. وقال مدير عام الشركة عبد الكريم كنهل الجابري في تصريح امس ان (المشروع بدأ بزفاف مجاني لأبن احد شهداء الحشد الشعبي)،مشيرا الى ان (الشركة وفرت زوارق حديثة لأنجاح هذا المشروع الذي سيضيف طابعا سياحيا لمدينة البصرة).