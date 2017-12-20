نابولي يقهر أودينيزي ويبلغ ربع نهائي كأس إيطاليا

أرسنال يجتاز وست هام وركلات الترجيح تبتسم للسيتي

{ مدن – وكالات: تخطى فريق مانشستر سيتي عقبة مضيفه ليستر سيتي بنتيجة (4-3) بضربات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل منهما، مساء اول امس الثلاثاء، في دور الثمانية ببطولة كأس الرابطة الإنكليزية لكرة القدم. تقدم مان سيتي بهدف بيرناردو سيلفا في الدقيقة 26 وتعادل جيمي فاردي في الدقيقة 90+7 من ضربة جزاء. وفي ركلات الترجيح سجل للسيتي إلكاي جوندوجان ويايا توريه ولوكاس نيميشا وجابريل جيسوس وسجل للثعالب كريستيان فوتش وهاري ماجواير وفيسنتي إيبورا وأضاع جيمي فاردي ورياض محرز ليتأهل مانشستر سيتي إلى دور الأربعة للبطولة بهذا الفوز كما فعلها في الدور السابق على حساب وولفرهامبتون. بدأت المباراة بمحاولات هادئة من جانب مانشستر سيتي باستحواذ تام على وسط الملعب من خلال تمريرات هادئة، وسنحت الفرصة للسيتي من خلال تسديدة من جوندوجان أبعدها الحارس ثم كرة أخرى خرج خلالها الحارس على حدود منطقة الجزاء لتصل الكرة إلى بيرناردو سيلفا الذي سدد بجوار القائم. ورد ليستر بمحاولة عن طريق كيليتشي ولكن دفاع السيتي أنقذ الموقف قبل أن يوجه جوندوجان تسديدة مباغتة أبعدها الحارس وحولها إلى ركنية بصعوبة ثم ضربة رأس بجوار القائم. ونجح مانشستر سيتي في تسجيل هدف التقدم بالدقيقة 26 عن طريق بيرناردو سيلفا بعد أن تسلم تمريرة رائعة ووجه تسديدة سكنت الشباك. وأضاع كيليتشي فرصة قريبة بتسديدة في منطقة الجزاء في الدقيقة 40 لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي. بدأ الشوط الثاني بمحاولات من ليستر سيتي للعودة للمباراة مع ضغط على دفاع السيتزينز وأهدر كيليتشي محاولة أبعدها الحارس برافو قبل أن يدفع ليستر سيتي بتغييرين بنزول الجزائري رياض محرز وجيمي فاردي على حساب مارك ألبرايتون وكيليتشي إيهانيتشو في الدقيقة 57 . ونال جوندوجان البطاقة الصفراء في صفوف مانشستر سيتي، وأضاع بيرناردو سيلفا فرصة قريبة بانطلاقة سريعة ولكن اللاعب البرتغالي تباطئ في إيداع الكرة الشباك ودب النشاط في هجوم ليستر مع تحركات محرز وكاد فاردي أن يقتنص كرة من الحارس برافو. وأجرى ليستر ثالث تغييراته في الدقيقة 72 بنزول ديمراي جراي بدلاً من بين شيلويل، وأهدر جيسوس ضربة رأس قريبة مرت بعيدًا عن المرمى ثم دخل الفريقان في فاصل من الكرات الطولية والهوائية بعيدًا عن الأداء المنتظر بعد تراجع مستوى الفريقين. وسنحت فرصة لصالح ليستر بضربة رأس بجوار القائم وأشرك كايل والكر على حساب مانجالا في الدقيقة 81، وانطلق رياض محرز ولكن الحارس برافو أنقذ تمريرته العرضية، وأبعد دفاع ليستر كرة عرضية سريعة من مانشستر سيتي. وأضاع ليستر ضربة رأس قبل أن يحتسب الحكم ضربة جزاء بعد سقوط جراي عقب التحام مع دانيلو ليسجل المهاجم جيمي فاردي في الدقيقة 90+7 ليتعادل الفريقان ونال دانيلو البطاقة الصفراء لينتهي اللقاء بتوقيته الأصلي بالتعادل. وبعد الشوطين الاضافيين انتهى اللقاء بالتعادل ويلجأ الفريقان لضربات الترجيح ويفوز مانشستر سيتي.

آرسنال يعبر وست هام

ونجح آرسنال، في العبور لنصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنكليزية، بفوزه 1-0 على ضيفه وست هام، اول امس الثلاثاء، على ملعب الإمارات. وأحرز داني ويلبيك، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 42، من عمر اللقاء. ولعب الفريقان، بمجموعة من اللاعبين البدلاء في هذه المباراة، خاصة آرسنال، الذي لم يدفع من اللاعبين الأساسيين، سوى الظهير سياد كولاسيناك. أما وست هام، اعتمد على قلب الهجوم المكسيكي، تشيتشاريتو في خط الهجوم، وعاد الحارس جو هارت للتشكيلة الأساسية. بداية المباراة كانت بطيئة ومملة، ولم يشهد ربعها الأول، أي فرص خطيرة على مرمى الفريقين، وسيطر آرسنال على مجريات اللعب، دون وصول الكرة إلى رأس الحربة الفرنسي أوليفيه جيرو. بداية الفرص الحقيقية للجانرز، جاءت في الدقيقة 37، عندما تقدم كولاسيناك من الجهة اليسرى، قبل أن يطلق كرة قوية بجانب القائم. واستمرت أفضلية آرسنال، وأهدر والكوت، فرصة سهلة في الدقيقة 39، عندما تلقى عرضية داخل منطقة الجزاء دون وجود أي رقابة أو مضايقة، ليسدد الكرة برأسه بعيدا عن المرمى. وفي الدقيقة 42، نجح ويلبيك في هز الشباك، عندما تلقى تمريرة رأسية من الظهير ديبوشي، وحاول إكمالها برأسه، لكن الكرة اصطدمت بمدافع قبل أن يتابعها في الشباك من مسافة قريبة. حاول وست هام، إدراك التعادل في الشوط الثاني، إلا أن آرسنال ظل الأفضل، من حيث الاستحواذ على الكرة، واحتسبت ركلة حرة لوست هام مواجهة للمرمى، سددها الظهير كريسويل بجانب المرمى في الدقيقة 64 . وتعرض جيرو للإصابة، ليتم استبدله بالشاب ريز نلسون، فيما دخل أرناوتوفيتش، المباراة، واستمرت محاولات وست هام، لتنتهي المباراة بفوز آرسنال 1-0.

نابولي يقهر أودينيزي

ووصل نادي نابولي، إلى ربع نهائي كأس إيطاليا، بعد فوزه مساء اول امس الثلاثاء، على أودينيزي، بهدف نظيف، حمل توقيع لورنزو إنسيني. جاء الشوط الأول، متوازنًا للفريقين، مع انتهاج أودينيزي لسياسة الدفاع والهجوم المرتد، وكانت أول فرصة حقيقية، عن طريق كاييخون، بعد تمريرة رائعة من ماركو روج، داخل منطقة الجزاء، لكن الحارس سيموني سكوفيت تصدى للفرصة. في الشوط الثاني، أدخل ماوريسيو ساري، مدرب نابولي، كل من إنسيني ودرايس ميرتينز، وشدد من الضغط لإحراز هدف التأهل. ونجح نابولي، في فك شفرة دفاع أودينيزي عند الدقيقة 71، عن طريق البديل إنسيني، وكاد فريق الجنوب الإيطالي، أن يعزز تقدمه في الدقائق الأخيرة، لكن دفاع الخصم أبقى على حظوظ فريقه حتى الدقيقة الأخيرة. ونجح ماركو روج، أن يكون الجدار الأول لنابولي، الذي يشتت الكرات ويضمن سلاسة واستمرارية الهجمات. وعلى الرغم من أن آدم وناس، لم يكن حاسمًا في مباراة اليوم، لكنه تحرك بطريقة أفقية رائعة، مع بعض المحاولات على مرمى الخصم. وبالطبع، نابولي لن يخدمه الوقت، في تأهيل جميع لاعبيه الاحتياطيين، خاصة وأنه ينافس على لقب الكالتشيو، والدخول للمريكاتو الشتوي، يعتبر أمرا حتميا لإدارة النادي. أما أودينيزي، أظهر، مستويات مقبولة للغاية على صعيد الدفاع، بعد أيام من نجاحه في الفوز على إنتر ميلان في الدوري الإيطالي، على ملعب سان سيرو، في بداية مميزة للمدرب الجديد ماسيمو أودو. وقدم الظهير الأيسر بيتزيلا، مباراة كبيرة، في مواجهة الجناح الجزائري آدم وناس، ولعل المدرب أودو يشعر بالحزن، لأن بعد خروج بيتزيلا ودخول فيدمير، تسبب الأخير في ثغرة، نجح نابولي في التسجيل من خلالها.