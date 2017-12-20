11 شخصاً في قبضة الشرطة لتورطهم بشبكة فساد رياضية

القضاء الأرجنتيني يقرّر الإفراج عن شقيق ميسي

{ مدن – وكالات: ذكرت الشرطة الأوربية يوربول اول امس الثلاثاء أن 11 شخصا اعتقلوا حيث ضبطت الشرطة في كرواتيا وسلوفينيا شبكة مراهنات غير قانونية وفساد رياضي حاولت التلاعب بنتائج مباريات في عدة دول.

وقالت يوربول إنه تم تفتيش 13 منزلا و15 مركبة وتمت مصادرة أموال نقدية وعملات يورو مزيفة في البلدين كانت بحوزة المشتبه بهم والذين وجهت إليه تهم ارتكاب جرائم منظمة والفساد في مجال الرياضة والمراهنة غير القانونية.

وأضاف البيان أن التحقيق بدأ في مارس/آذار عندما أدركت الشرطة السلوفينية أن مجموعة تنشط في الجريمة المنظمة انشأت مواقع إلكترونية مختلفة كجزء من منصة رهان غير قانونية على الإنترنت تستخدم لوضع الرهانات على الأحداث الرياضية التي تم التلاعب فيها في العديد من الدول الأوربية.

على صعيد اخر أفرجت السلطات الأرجنتينية، اول امس الثلاثاء، عن ماتياس ميسي، شقيق نجم برشلونة الإسباني، ليونيل، وذلك عقب سداد كفالة ضخمة، في إطار قضية حيازته لسلاح على متن قارب بمحرك. وقرر القاضي خوان دونولا، الإفراج عن ماتياس ميسي، الذي كان يقضي عقوبة الحبس المنزلي، بعد سداد غرامة بقيمة مليوني بيزو (113 ألف دولار)، وفقا لما ذكرته مصادر قضائية.

وقال محامي ماتياس، اجناثيو كاربوني أثبتنا أنه ليس شخصا خطيرا، وهذا هو ما تفهمته النيابة والقاضي. وسيمنع ماتياس ميسي (35 عاما) من مغادرة البلاد، وسيتوجب عليه المثول أمام المحكمة كل 15 يوما حتى انتهاء القضية. وكان شقيق اللاعب، قد دخل المستشفى في 30 نوفمبر/تشرين ثان الماضي، بعد تعرضه لحادث بحري بقارب بمحرك. وعثرت الشرطة على سلاح بدون ترخيص على متن القارب. وأصدرت عائلة ميسي، بيانا بعد الحادث، أكدت أن السلاح لا يخصه، وأنه عثر عليه بعد ساعات من رحيله عن القارب. وفي الثالث من أكتوبر/تشرين أول 2015، تم القبض على ماتياس ميسي، من قبل شرطة الحدود، بعد مصادرة سلاح غير مسجل.