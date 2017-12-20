الفنان أوميد عباس لـ (الزمان): أنا كائن مجنون لا تفارقه الورقة والقلم

حاوره: كرار النعيمي

ولد الفنان اوميد عباس في نفط خانه ليقع في حب سحر جمال طبيعتها التي عاش فيها احبها وكذلك أحبته ايضاً ، سافر قبل الاحتلال الامريكي لينتهي به المطاف في العوده للعراق ومن ثم مغادرته لأسباب مجحفة بحقه . دائماً ما ينتقد بشكل لاذع ومتقد لما حصل بالعراق فهو يعتقد ان الشمس قد غابت للمرة الاولى في تأريخ العراق بعد 2003 حيث يتألم من دون توقف.له لوعات في الحنايا حرمت منه النوم وهو يرى الوضع المزري لما قد اصاب أبناء جلدته في العراق. مع اوميدعباس كان هذا الحوار:

{ من هو اوميد عباس ؟

– اوميد كائن مجنون ،، مهووس بالفن لاتفارقه الورقة والقلم ،، يرى كل الكائنات وكأنها خطوط وتكوينات متحركة .

{ حدثني عن بدايه محطاتك في الرسم ؟!!

– بداياتي كانت أسوة بأي طفل يعشق الرسم لكني انفردت في تميزي بإختلاف الدقة بالرؤيا للاشياء والتمعن لهذا اصبحت مميزا في محطات حياتي وتحديداً عند تقدمي فب العمر .

{ كان الفنان تركي عبد الأمير احد اساتذتك، فكيف كانت علاقتك معه ؟

– لم تكن لي علاقة بالفنان تركي عبد الامير على الرغم من انه كان استاذاً لي في مرحلة السادس الابتدائي في مدرسة المعرفة بالثورة.

{ كيف يواجه الفنان اوميد عباس فناء الغربة ؟

– بالتأكيد ألم وتعب وجهد فالغربة قاتلة برغم ان الشعب الاردني حيث اعيش شعب طيب المعشر جدا ومتسامح وكريم لكن للغربه معاناتها.

{ أين تتمنى أن توجد في العراق لو اتيحت لك فرصة العودة بعد غياب طويل عنه ؟

– بكل مكان بالعراق لأنه بأجمعه جميل ،، ويكفي ان العراق ليس لديه مكان مخصص تكفي للخارطة في قلبي الصغير …

{ في أي خانه تضع بعض الفنانين في رسومات لربما مزرية؟!

– لابد من وضع هكذا فناني في خانة الصفر ،، للاسف بعد الاحتلال اصبح الفن التشكيلي في غاية الاسفاف من هب ودب دخل هذا العالم..

نقد سياسي

{ لقد وجدت في رسومات الفنان اوميد عباس الكثير من النقد للسياسيين ، ترى ان من الضروري ان يقدم الفنان الحقيقي هكذا طراز من الرسومات ؟!

– حينما تمر الدولة باحتلال وتصاب بالدمار والحرب ،، فلابد للفنان الحقيقي ان يبرز دوره وهذا اعتقد هو دوري كفنان لابد ان يكون لي موقف لما جرى في العراق ويجري .

{ هل تعتقد ان جميع لوحاتك كانت تحمل رسالة خاصة،،، ولماذا لاتكون عفويه ..؟!

– كيف تكون لوحاتي عفوية والعراق في حالة ازمات تاريخية ففي كل لوحة هنالك رسالة مقصودة..

{ متى تلقف اوميد عباس هذه الموهبة ؟

– الموهبة تلازمك وتبدأ معك منذ ان تخرج للحياة فالابداع لاياتي بالاكتساب الابداع ياتي بالموهبة هذه رأي لربما يشاطرني البعض او كلا لكن هذا ما أعتقد به ..

{ كيف وجدت معارضك، هل تقدم في فحواها رسالة معينة الى العراق؟ – بالتأكيد الفن رسالة انسانية وتهذيبية وتأريخية..

{ لماذا تعتقد ان هنالك اجحافاً بحق حضارة العراق القديمة ؟

– للاسف نحن نمتلك حضارة عريقة لكننا وللاسف نسيىء لحضارتنا .لقد بدأت اخجل حينما يتحدثون عن نبوخذ نصر وحمورابي العظيم ونحن الان نعيش باسوأ الظروف من خلال العيش والتعامل الانساني..

اصدار كتاب

{ حدثني عن كتابك الذي صدر ، ماذا يمتلك في جعبته ؟

– كتابي اهم كتاب لأنه الاول في الوطن العربي والعراق بشكل خاص فهو يعد مصدراً فنياً لطلبة الفن برسم الخيول من البداية وهو مبسط عبارة عن اشكال هندسية ومن ثم كيف نربط الاشكال مع بعض ونخرح بعمل لوحة للخيل محافزا على الخط الخارجي(الاوت لاين ) والضوء والظل والتناسب ودراسة التشريح وانا الآن بصدد كتابي الثاني لراقصات الباليه ايضا مصدر مهم جدا لطلبة الفن ..

{ دائماً تستخدم تخطيط الرسومات بقلم الفحم ؟

– لانها المادة الوحيد البسيطة القابلة للحمل اينما وجدت. وحينما رسمت عن العراق الى الان 330 لوحة ادين فيها الاحتلال والخونة والمرتزقة لا استطيع رسمها بالالوان الزيتية لانها ستكلفني كثيرا ماديا وحجما وفي الوقت نفسه لابد ان اخصص لها مكاناً لانها كمية كبيرة جدا ،، في حين ان التخطيط اسرع فبلحظة ارسم الموقف وانشر ما ارسم على موقعي ، أي انني انقل ما انجز الى المتلقي في لحظة وقوع الحدث نفسها. وهذا المنجز لايعد سهلا ابدا لانه رسم واقعي .