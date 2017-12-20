نحتاج شرطة آداب

حرية شخصية هذا هو الرد الذي تسمعة حين تسأل عن لون شعره الاشقر الذهبي ورسمة حاجب عينيه حرية شخصية .. بنطال ممزق وضيق ..غنج لا معقول ..وجنتاه الحمراء ولون شفتاه لا تكاد تميزها عن أي انثى ..! على من سنقلق من حالات التحرش والأغتصاب؟؟ على الفتاة ام على الفتى والفرق بينهما مُعدم .!!. أين الأهل منهم أيعقل أن يخرج خلسة من داره!؟ أليس هناك رقيب ليرى أن أباء المستقبل مخنثون ..ألأب غارق بمسؤولياته والأم تغطي على فلذة كبدها وهكذا يضيع مستقبل واعد…. ليس هناك اعتراض على التأنق بالمعقول وفق معايير الرجولة الحقيقية لكن حين يستخدم الشاب عِدة من مساحيق التجميل هنا نحتاج نقطة توقف وطويلة … حين يميل المجتمع لتقاليد الاعراف القبلية نعترض وبشدة ونقول تخلف …جعلتمونا نتمنى عودة أمور لا نود حتى ذكرها ..ثوب أوربي…وعقل فارغ تملئة افكار التحرر الصهيونية….ازياء النساء فاضحة وسخيفة المنظر ليس لها أي علاقة بالأناقة حجاب بلا حجاب …وسافرات عاريات. ..!!!..مجتمعنا العربي الأصيل أين ذهب بعيدا عن اسم الدين والطائفة ..أين غيرة الولي على عرضة ؟؟ أين رجولة الشاب على نفسة؟؟…ظواهر غريبة شملت كل طبقات المجتمع ..أصبحنا نتمنى عودة التجنيد الالزامي وتدريبات الصاعقة ..لعلهم يستيقضون من نوم الغفلة المهلك..

حرية شخصية

كلمتان استخدمتها دول الغرب للسيطرة على وعي وأدراك جيلنا القادم.!..كيف ؟؟..بطرح أفكار لاتتواكب مع مجتمعنا المحافظ …وكما ذكرنا آنفا بعيدا عن اسم الدين والطائفة يهمنا جيل متوازن نفسيا وأخلاقيا يهمة مبادئ الأنسانية يتحكم بذاتة ذاتيا بلا رقيب وهذا الأمر يحتاج متابعة دقيقة جدا من محيط الشاب والشابة …اليوم نحن أخر الدول تقدما لأننا مارسنا حريتنا بصورة خاطئة معيبة لا فخر بها لنا… التشبة بالنساء ليس ثقافة والعكس تَلفّظ كلمات دخيلة على اللغة ليست ثقافة ..

لانعترض على اي حرية صحيحة المعالم بلا حيّونة …حب فنان وتقليده الاعمى ليس ثقافة..

ماذا تركت للنساء يا رجل الغد ؟ أأنت مقتنع انك فارس أحلام احداهن؟ ..

نحتاج شرطة آداب حقا فلا رادع أهل ولا مدرسه ولاجامعه..ولا رادع اجتماعي …أذن تشكيل شرطة آداب ضروري لأنقاذ ماتبقى من جيل المستقبل وتطهير عقولهم مما دس بها من سموم الحرية الشخصية المزيفة.

دنيا حميد عبود القريشي