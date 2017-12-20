إعلان النصر فرحتنا القادمة

قبل ايام قالوا سنعلن النصر لكم واليوم فعلوها تلك المناطق الاخيرة التي احتلها الكفرة داعش فأنهم عازمون على النصر اوالشهادة وعلى مر التاريخ في مجتمعنا متحضرون للقتال الذي يعزمون عليه من كل الجهات في دورهم الفعال فـ سلاما لكم ياابطالنا وياقواتنا المسلحة بكل صنوفكم اصبحتم ابطال نهيب بكم وبـ انتصاراتكم ومواقفهم النبيله ومشاركاتهم في عمليات تحرير تلك المناطق الاخيرة وهم الان على السواتر يحررون ويعودون تلك المناطق التي سلبت من قبل الدواعش فيا ابطالنا حين ننظر لكم وانتم تدافعون عنا اقبل ايديكم وسلاحكم لولاكم لما جلسنا في بيوتنا ولا فرحنا يامن تركتم اطفالكم واهلكم وعشقتم الساتر يعجز السان عن وصفكم ويعجز القلم عنكم ياابطالنا النصر حليفكم سوف تتفاخر بكم امهات الشهيد بكم بأذن الله وسوف تبقون بداخلنا وقلوبنا وسوف نحكي ببطولاتكم من تضحياتكم وابشاراتكم انتم الان تواجهون التعب والخطر والبرد نفتخر بكم وفي الختام نسأل الله ان يوفقكم ويرحم شهداءنا الابطال والشفاء العاجل لجرحى ويوفقكم ويتقبل اعمالكم وينصركم على اعدائكم بجاه محمد وال محمد.

امجد الناصري