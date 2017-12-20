إعادة إعمار مطاحن صلاح الدين و ميسان

المواد الغذائية تبحث مع وفد هندي زيادة مستوى التبادل التجاري

بغداد- شيماء عادل

بحث مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية التابعة لوزارة التجارة مع وفد تجاري من جمهورية الهند امكانية التعاون وسبل تطوير وزيادة مستوى المصالح التجارية بين البلدين. وقال مدير عام الشركة قاسم حمود في بيان تلقته (الزمان) امس انه (تم خلال اللقاء التباحث بشأن امكانية رفع مستوى المصالح التجارية في مجال الغذاء والاستثمار من خلال الاستيراد بين الطرفين للنهوض بواقع الشركة نحو الافضل), موضحا ان ( استمرار فرع الشركة في محافظة نينوى بتجهيز مناطق المحافظة بالمفردات التموينية من مجمع مخازن بازوايا ولحصة شهر تشرين الاول 2017 حيث تم تجهيز مناطق الشفاء و العريبي و اليرموك ووادي حجر بكمية 408 طن من السكر وكمية 321 طنا من السكر لمناطق صلاح الدين, النصر, عدن وتجهيز كمية 213 طنا لمناطق كلك و بعشيقة و النمرود و قراج و قصران اضافة الى تجهيز مادة زيت الطعام وبواقع 307 لمناطق صلاح الدين و الزهورو الوحد).

تسجيل شركات

واعلنت دائرة تسجيل الشركات في الوزارة عن تفعيل خدمة متابعة الشركات قيد التأسيس عبر موقعها الالكتروني.ونقل البيان عن مدير عام الدائرة عبد العزير جبار عبد العزير ان (الشركة وضمن الخدمات التي تقدمها لتسهيل عملت الشركات قامت بتفعيل خدمة متابعة الشركات قيد التأسيس عبر موقع الشركة الالكتروني على الموقع الرسمي للوزارة ), واضاف ان (هذه الاجراء سيسهل للشركات متابعة اكمال انجار معاملاتهم من خلال زيارة الموقع الالكتروني ولتجاوز الاجراءات السابقة المتمثلة بمخاطبة الشركة عن طريق موقعها الالكتروني وما قد يرافق ذلك في عدم وصول المخاطبات لمشاكل تتعلق بالانترنيت او خطا في الايميلات). مشيراً الى ان ( الدائرة ستقوم كذلك بتفعيل خدمة متابعة انجاز الشهادات للشركات من خلال موقع الدائرة الالكتروني اضافة الى استمرار بتطوير موقعها الالكتروني باضافة خدمات جديدة اخرى تسهل على اصحاب الشركات الراغبين بتسجيل شركاتهم انجاز معاملاتهم وذلك ضمن برنامج الحوكمة الالكترونية التي تعمل بها الدائرة الذي ساهم في تذليل معوقات العمل وتقليص حلقات الروتين بما يوفر افضل الخدمات للمستثمرين واصحاب الشركات الوطنية).فيما اعلنت الشركة العامة لتصنيع الحبوب في الوزارة عن اقرارها التعديلات المقترحة على بنود عقد انتاج الطحين الذي ينظم العلاقة العقدية بين شركة تصنيع الحبوب ومطاحن القطاع الخاص. وقال مدير عام الشركة طه ياسين عباس خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس ادارة الشركة ان (الاجتماع ناقش التعديلات المقترحة والتي تتناسب مع المتغيرات والظروف التي طرأت على عملية انتاج الطحين و مراعاة لمصالح الطرفين كما تم بحث عدد من المشاريع والفرص الاستثمارية المقدمة من قبل لجنة دعم موارد الشركة ودراسة بعض الطلبات المقدمة في هذا المجال), وتابع ان (الاجتماع تناول موضوع امكانية اعادة اعمار مطاحن الشركة في صلاح الدين وميسان التي تعرضت الى اضرار جسيمة نتيجة العمليات العسكرية او حوادث الحرائق عن طريق شركة بافان الايطالية كولفتو سابقا الشركة المصنعة لتلك المطاحن ضمن مشروع انشاء 20 مطحنة حكومية حديثة في العراق والمنفذ من قبل شركتي بوهلر السويسرية وكولفتو الايطالية ), اشار ياسين الى ان (الملاك الهندسي والفني بمطحنة بابل الحكومية استحدث منظومة سيطرة الكترونية للتحكم بعملية تشغيل المطحنة بعد انجاز المرحلة الاولى من استحداث منظومة الكترونية حيث تم برمجه تلك المنظومة وتشغيلها للتحكم بعملية تشغيل المطحنة ومعالجة المشاكل التي ترافق عملية الطحن), موضحا ان (الملاكات الهندسية والفنية باشرت بالمرحلة الثانية لاعمال التحديث والتطوير والتي تتضمن تنصيب لوحات اشارة خاصة بالعمل لتسهيل اعمال تشغيل ومتابعة عمل المطحنة),مشيرا الى ان (المطاحن العاملة بمحافظة ميسان قامت بانتاج وتجهيز مخصص المحافظة من الحصة الثامنة لمادة الطحين بالاضافة الى قيام اللجان المشتركة بالمباشرة بعملية الجرد للمطاحن والتوجيه بعملية التنظيف من اجل الاستعداد لطحن الحصة اللاحقة حال اطلاقها).

تطوير واقع

على صعيد اخر بحث وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي مع وزير الزراعة اللبناني غازي زعيترعددا من القضايا المهمة المتعلقة بتطوير الواقع الزراعي بين الجانبين وكيفية الاستفادة من الخبرات المتبادلة في تطوير هذا القطاع.واكد الجميلي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (العراق بات اليوم اكثر استقرارا بعد تحرير جميع اراضيه من احتلال داعش الارهابي وان هذا الاستقرار سينعكس بنحو واضح على واقع القطاع الزراعي) , مشددا على ان (هناك جهودا حثيثة من قبل الحكومة لإعادة فتح الطرق البرية مع الاردن وسوريا لتأمين التجارة البينية بين العراق وهذه الدول بالاضافة إلى لبنان), مشيرا إلى ان (فتح الطرق البرية توفر مصدرا اقتصاديا مهما خصوصا للمحافظات التي تمر عبرها وهذا من شأنه ان يوفر المزيد من فرص عمل للشباب في المدن والمحافظات المحررة), واوضح الجميلي ان (لبنان يمتلك خبرات جيدة في مجال الزراعة وتقنين المياه ويمكن للعراق ان يستفيد من هذه الخبرات المهمة في تطوير قدراته وكذلك يمكن الافادة من الخبرات اللبنانية في مجال السياحة وتطوير العلاقات الاقتصادية). من جانبه هنأ زعيتر الشعب العراقي بمناسبة تحقيق الانتصارات الكبيرة وتحرير الارض العراقية . داعيا إلى (تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال التوصل إلى توقيع اتفاقية مشتركة بين العراق ولبنان لتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير).

اتخاذ اجراءات

مؤكدا (استعداد حكومته للعمل على اتخاذ جميع الاجراءات التي من شأنها اعطاء العلاقات الثنائية المزيد من التطور بين العراق ولبنان) .

واعلنت الوزارة عن قيام وفد ضم مدير عام دائرة الرقابة التجارية حسين فرحان ومعاون مدير عام تجارة الحبوب نعيم المكصوصي بالتباحث مع محافظ واسط بشأن امكانية مناقلة الحنطة المحلية من واسط الى بقية المحافظات ).

واكد البيان بانه (بتوجيه من الجميلي توجه الوفد للقاء المحافظ حيث جرى خلال اللقاء استعراض خطط الوزارة الرامية الى تامين الحنطة المحلية للمواقع التي لاتمتلك خزينا نتيجة قله انتاجها او تلك التي نفد خزينها المحلي وذلك لاساندها على مواصلة توفير خلطة متكاملة من الحبوب للمطاحن), واضاف ان (اعتماد خطط الوزارة على المحافظات التي تمتلك الوفرة في الانتاج للحنطة جعل خطط الوزارة تعتمد على المناقلة بين تلك المحافظات وبقيه المحافظات والالية المتبعة في تامين رغيف الخبز للمواطنين والحاجة الضرورية لعودة مناقلة الحنطة من واسط بعد توقفها بتوجيه سابق منه).