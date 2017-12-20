نبض القلم

جيلا جملئيل وصفقة القرن .. – طالب سعدون

جرى كثيرا تداول هذا العنوان (صفقة القرن) بعد ان طرح الرئيس الامريكي ترامب قراره بالاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل ونقل سفارته اليها ..

وستكون محور هذه الاسطر القليلة التي لا تناسب خطورتها ، وانما تتطلب حملة اعلامية وسياسية لكشف أبعادها وتفاصيلها وبداياتها ولماذا تعود من جديد .. الا أنه لم يلحظ المراقب ردا يناسب مخاطرها ، وما ستتمخض عنها من مشاريع جديدة قديمة لحل (القضية الفلسطينية) على (هوى) الصهيونية غير الاساليب التي إعتدنا عليها ، وقد تجعل الموضوع بمرور الوقت في حكم (النسي المنسي) لاحقا ليأتي ما هو أخر أخطر منه ، كان معدا سلفا ، وينتظر دوره ، ليجعل ما قبله أمنية ليتها تحققت !!!…

ويبدو الى الأن من رد الفعل العربي ( الروتيني المعتاد ) على قرارترامب أن أمريكا والصهيونية ماضيتان في مشاريعهما لتفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها الحقيقي الواحد تلو الاخر ، وليسا في عجالة من أمرهما ما دامت تمر دون رد مؤثر ، لكي يتلاشى تدريجيا حلم الفلسطينيين ، ويصلون الى حالة من اليأس باقامة دولتهم وعاصمتها القدس ويجبرون على بدائل اخرى ، ربما ستكون أفضل ( المتاح أمامهم) ، قياسا لما سيطرح من مخططات جديدة … وهكذا …

ويبدو أن ترامب مارس في قراره نوعا من الحرب النفسية والهجمة الدعائية المنظمة ليجعل بقراره هذا ، مطلب العرب – شعبا وحكاما – يتغيربملء ارادتهم تدريجيا ، والتحكم بمزاج الشارع العربي وجعله ينتقل بلا إرادة ، و(بدون وعي) ، من شعاره بعدم الاعتراف باحتلال (اسرائيل) لارض فلسطين ومصادرة حقوق شعبه واقامته دولته وعاصمتها القدس ، وينحدر تدريجيا ليصل الان الى جزء من هذا الموضوع الكبير ، وهو رفض نقل سفارة الولايات المتحدة الى القدس ، وعدها عاصمة لهذا الكيان المغتصب ويكون هو أعلى سقف في مطالبه ، ويلغي ما قبله من المطالب المشروعة ، مثل انهاء الاحتلال ، واقامة الدولة الفلسطينية ، وعاصمتها القدس كما أسلفت …

ذلك ما يلاحظه المراقب بنظرة سريعة خلال هذه الفترة البسيطة التي لا تتجاوز أياما مــــــــــعدودات على طرح ترامــــــب لقراره التعسفي ضمن مخطط مدروس ، وإكتفاء ( المعنيين ) العرب بالمؤتمرات وكلمات الشجب و(النحيب) ..

ويلاحظ ايضا انه برزت خلال هذه المدة القصيرة الى الســـــــطح من جديد (افكار) قديمة في مخطط استعماري مفضوح ، ليس لمحو قضية فلسطين فقط ، وانما في حلها خارج ارضها الشرعية بالتجاوزعلى أراض عربية أخرى بحجة حل هذه المـــشكلة المزمنة والانتهاء منها لندخل في متاهات قضية اخرى ، وسلسلة متواصلة من التداعيات التي ستكون لها انعكاسات خطيـــــرة ، ومنها الترويج لاقامة دولة فلسطــــــــين على جزء من صحراء ســــــيناء المصرية ( !!! ) …

ويربط اصحاب هذا الرأي بين قرار ترامب وتصريح خطير لوزيرة (المساواة الاجتماعية) الاسرائيلية (جيلا جملئيل) مؤخرا اكدت فيه أنه (لا يمكن إقامة دولة فلسطينية الا في سيناء) .. وهذا يدخل ضمن مخطط قديم لتهجير أهالي سيناء وتوطين الفلسطينيين فيها ..

و يبدو من رد الحكومة (الاسرائيلية) على إعتراض الخارجية المصرية على تصريح الوزيرة الاسرائيلية انها لم تنف (ضمنا) ما جاء فيه عندما قالت انه يعبر عن رأي الوزيرة الشخصي ، و بالرجوع الى الوراء يظهر انه لم يكن التصريح الاول للوزيرة بل سبقه تصريح أخر لها وعدت فيه بمساعدات اقتصادية لمصر مقابل توطينها الفلسطينيين في سيناء ..

ولذلك لم يكن مثل هذا التصريح عفويا على حد ما يرى الكاتب (راينر هيرمان) في مقال له في صحيفة (فرانكفورتر الغمانية تسايتونغ) الالمانية تناول فيه ما يسمى (بصفقة القرن) لاقامة دولة فلسطين في سيناء بدلا من الضفة وغزة ..واشارت الصحيفة في هذا المقال الذي تزامن مع قرار ترامب وتسريبات تتعلق بهذا الموضوع الذي يمتد الى عقود من الزمـــن الى (ان تصريح ترامب عن حق المسلمين بالصلاة في المسجد الاقصى يعني انه لم يكن مسموحا للفلسطينييين السكن في القدس وانهم سيرحلون الى سيناء) على حد ما يرى الكاتب ..

وضمن هذا المخطط القديم الجديد ترددت أخبار وتعليقات لم تخرج عن هذا المضمون الخطير ، وعن اتفاق سري يقضي باقامة دولة فلسطين في قطاع غزة الذي لم يحظ بالاهمية الدينية عند اسرائيل التي تحظ بها الضفة ، بعد ان تضم اليه مساحة من سيناء ، دون ان يرد ذكر للضفة ، التي تصر (اسرائيل) على تسميها ( يهودا والسامرة) والتمسك بها ، على ان يجري تعويضها بمساحة مساوية من صحراء النقب ..

إن ترامب تجاوز بخطوته الخطيرة كل القرارات الدولية التي تتعلق بالقضية الفلسطينية و بالشــــــــــرعية الدولية ، ويتطلب موقفا قوميا قويا للوقوف بوجه المخططات الامريكية الاسرائيلية ، وتـــــــــظافر الجهود العربية ضد الهجمة الارهابية ضد سيـــــــــــناء والعمليات الارهابية فيها وادراك ابعادها ، وافشال مراميها التي تساعد في تنفيذ هذا المخطط العدواني وتأثيرها على سكانها .

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كلام مفيد :

الاعتذار من اخلاق الكبار