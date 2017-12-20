الوزارة تناقش تنفيذ الخطة الإعلامية لعقود الخدمة والجباية

الكهرباء لـ (الزمان ): مهام المستثمر تتجدد بـالقضاء على التجاوزات وخفض الأحمال

بغداد – تمارا عبد الرزاق

اكد عدد من المواطنين ان القوائم الشهرية للطاقة الكهربائية تعد منصفة وجيدة للشرائح الاجتماعبية خاصة لاصحاب الدخل المحدود ومنها قوائم جباية التجارية، فيما اعلن مدير اعلام دائرة توزيع كهرباء الرصافة احمد الحلفي ان مشروع تحويل الطاقة الى استثمار لن يضر اصحاب الدخل المحدود وسيكون لصالح جميع فئات المجتمع وان من يعارض هذه الخطوة لاسباب غير مسوغة وربما لاغراض شخصية من بينهم اصحاب المولدات الاهلية المستفيدين من شح الطاقة في المرحلة الماضية واستغلال المواطنين ماديا بتحديد اسعار خيالية للامبير الواحد خاصة في فصل الصيف

.وقال الحلفي لـ(الزمان) امس ان (الموازنة العامة لسنة 2017 دعت الوزارة الى التوجه نحو الاستثمار وفق المادة 15 من الموازنة ان تعمل على فتح باب الاستثمار الخاص والمشاركة مع القطاع الخاص)، واضاف ان (هناك حملة في بعض وسائل التواصل الاجتماعي تهدف الى تسقيط هذا المشروع من خلال خلط الاوراق وتشويه الحقائق من ان هناك جباية عالية وعدم ارتياح المواطنين من هذا المشروع). موضحا ان (مشروع تحويل الطاقة الى استثمار لن تضر اصحاب الدخل المحدود وستكون لصالح جميع شرائح المجتمع حيث ان الوزارة تتعامل بالوحدات للكيلو واط في الساعة من 1 الى 1000 وحدة كيلو واط في الساعة 10 دنانير من 1001 الى 1500 بسعر 20 دينار ومن 1500 الى 2000 كيلو واط في الساعة 40 دينار ومن 2001 الى 3000 وحدة 80 دينار وصعودا وحسب استهلاك المواطن).

داعيا المواطنين الى (الترشيد والتقنين والابتعاد عن الاسراف)، مشيرا الى ان (مهام المستثمر القضاء على التجاوزات التي اخذت من انتاج الطاقة 16 الف ميغاواط اي 60 بالمئة وخفض الاحمال ورفع التجاوزات بالاضافة الى صيانة الشبكة فضلا عن ان صاحب الشركة يساعد الوزارة في ادامة الشبكة والطاقة).

فيما طالب رئيس لجنة الخدمات النيابية ناظم الساعدي رئيس الوزراء حيدر العبادي بإعفاء الفقراء والعاطينمن أجــــــــور الكهرباء، مؤكدا نجح التجربة في بغداد والبصرة. وقال الاعدي في بيان امس انه (يطالب العبادي بإعفاء الفقراء والعاطلين عن العمل والعجزة من أجور الكهرباء).

ظروف معيشية

عازيا السبب (لظروفهم المعيشية ولتفويت الفرصة على المتصيدين بالماء العكر ومحاولة افشال تجربة الكهرباء بإدارة التوزيع بالشراكة مع القطاع الخاص)، وأضاف الساعدي أن (تجربة الكهرباء أثبتت نجاحها في بغداد والبصرة).

معربا عن أمله (بتقديم فضلى الخدمات ومحاربة الفاسدين ومحاسبتهم).وعلى الصعيد نفسه ناقشت الوزارة مع مديري شركات القطاع الخاص الحائزة على عقود الخدمة والجباية في مجال قطاع التوزيع بمناطق بغداد والمحافظات، تنفيذ الخطة الاعلامية لهذا المشروع .

وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان )امس ان ( مدير مكتب الوزير هاشم الشديدي، وبحضور المتحدث الرسمي باسم الوزارة مصعب سري المدرس، عقد اجتماعا موسعاً مع مديري شركات القطاع الخاص الحائزة على عقود الخدمة والجباية في مجال قطاع التوزيع بمناطق بغداد والمحافظات، لتنفيذ الخطة الاعلامية لهذا المشروع )،

واضاف ان (المجتمعين اشاروا الى ان الوزارة تواجه هجمة شرسة لتنفيذها مشروع عقود الخدمة والجباية، وهنا لابد من مواجهة هذه الحملة وتوحيد الجهود والخطاب الاعلامي وتوضيح الرأي للمواطن وما مدى اهمية من تطبيق هذا المشروع، من خلال انهاء الضائعات والهدر والاسراف في استهلاك الطاقة الكهربائية، ولابد من الدفاع عن هذا المشروع والقيام بحملات اعلامية واسعة النطاق لأقناع الرأي العام والمواطنين على حد سواء، وكذلك توحيد الجهود من خلال التعاون المشترك بين شركات القطاع الخاص وتوضيح المشروع واهميته بالنسبة للمواطن من خلال وسائل الاعلام المختلفة منها القنوات الفضائية).

فيما قال المدرس خلال الاجتماع ان (على شــــــــركات القطاع الخاص ان تسوق للمشروع اعلامياً من خلال التعاون فيما بينها لتوضــــــــيح وتعريف المشروع للمواطنين، ولابد من مواجهة من ضربت مصالحهم الذين يروجون لأفشال هذا المشروع.

كما يجب عليكم مواجهة التظاهرات من خلال اقناع المتظاهرين ان هذا المشروع جاء لانقاذهم من اصحاب المولدات الاهلية، وكذلك بيان مدى اهمية تطبيق هذا المشروع،

كما يمكنهم التبليغ عن اي حالة سلبية تواجه عمل الشركات من خلال الاتصال بالوزارة وتحديد نوع المشكلة لغرض معالجتها ونجاح المشروع).

طاقة خاصة

وعلى الصعيد نفسه اشاد مواطنون واصحاب قــــــــــوائم تجارية بالوزارة وما تقدمها من خدمات في توفير الطاقة خاصة هذه الايام لنحو 22ساعة يوميا كون القوائم الشهرية للطاقة اصبحت تأتي بشكل منصف وجيد للناس كافة.

وقال عدد من المواطنين لـ(الزمان) امس ان (اجور الطاقة تأتي منصفة ولــــــــــيس هناك مبالغة فيها على عكس ما كنا نشهدة في الاشهر الاولى من السنة حيث كانت الارقام خيالية).

واضافوا ان (حساب الوحدات اصبح كما وعدت به الوزارة في وقت سابق دون زيادة او نقصان).

واوضح المواطنون ان (في المدة الماضية كان هناك استياء شعبي من تلك التسعيرة لكن الان اصبحت جيدة وليس هناك اعتراض عليها)، مطالبين الوزارة ان (تلتزم بهذه التسعيرة دون التراجع عنها وان لا تكون لوقت محدد فحسب).

وقال احد اصاحب قائمة اجور طاقة ذات صنف تجاري ان (هذه الشهر استــــــــــلمت قائمة منصفة جدا عن القوائم التي سبقتها حيث كانت تحـــــــــمل اجورا عالية جدا ونتمنى على الجهات المعنية في الوزارة البقاء على وعدها بهكذا تسعيرات دون مبالغة بها).