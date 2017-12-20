نطالب العرب بمقاطعة الدول التي تقوم بنقل سفاراتها إلى القدس

القاهرة – مصطفى عمارة

على الرغم من الاجماع العربي على قرارات مؤتمر وزراء الخارجية العرب فى اجتماعهم الطارئ والذى عقد مؤخرا فى مبنى جامعة الدول العربية لبحث سبل الرد على قرار الرئيس الامريكي ترامب بنقل السفارة الامريكية الى القدس،الا انّ الموقف العراقي جاء متميزا حيث رأى العراق ان تلك القرارات دون المستوى المأمول لتطلعات الأمة العربية.

وعن ابعاد الموقف العراقي كان لـ(الزمان) هذا الحوار القصير مع البياتي عقب انتهاء جلسات البرلمان العربي والذي خصص جلساته لنفس الهدف:

{ ماهي رؤيتك للاسباب التي أدت الى قيام ترامب باتخاذ قرار بنقل سفارة الولايات المتحدة الى القدس فى هذا التوقيت؟

– قرار ترامب بنقل السفارة الامريكية الى القدس واعتبارها عاصمة اسرائيل لم يأت من فراغ بل كان نتاجاً للضعف والانقسام الذى اصاب الامه العربية والاسلامية واثر على قوتها واستنفذ طاقتها وللاسف فان ردود الفعل العربى لم تكن على مستوى رد فعل الشعوب التى تقدمت بوعيها ومواقفها على الحكومات وبالقطع فان قرار ترامب يمثل استفزاز لمشاعر المسلمين والعرب ويمثل انتهاكا صارخا للقيم والاعراف والقوانين والقرارات الدوليه وبالتالى فان هذا القرار مستهجن ومرفوض.

{ وكيف تقيمون القرارات التى اتخذها وزراء الخارجية العرب فى مؤتمرهم الاخير بالجامعة بالرد على قرار ترامب؟ ولماذا تحفظت العراق على تلك القرارات؟

– العراق حاول ان يدفع الدول العربية الى الامام فيما يتعلق بالموقف من القدس ليكون فى مستوى تطلعات الشارع العربى غير انه لم يجد استجابة من باقى الدول ولهذا تحفظنا على القرارات بشكل سياسي حفاظا على وحدة الموقف العربى ومن اجل دفع الموقف العربى الى اتخاذ قرارات اكثر قابلية للتطبيق والتنفيذ.

{ الا ترى ان الامر يتطلب عودة الدول العربية التى تم استبعادها كسوريا حرصا على وحدة الموقف العربى تجاه تلك القضايا؟

– نعم آن الاوان لوحدة الصف العربى ورأب الصدع وبقاء سوريا خارج المنظومة العربية هذه المدة الطويلة يشكل اضعافا للموقف العربى ولابد ان تعود سوريا لجامعة الدول العربية والى الصف العربى لتمارس دورها وتعمل بشكل فاعل الى جانب الدول العربية فى مواجهة التحديات التى تواجهها.

{ وهل يتطلب الامر بمقاطعة المنتجات والسلع الامريكية كما طالب البعض؟

– نحن ندعو الى مقاطعة كل الدول التى تقوم بنقل سفاراتها الى القدس وان تكون المقاطعة شامله وليس انتقائية ولكننا نشكك فى قدرة الدول العربية على المقاطعة لان اقتصاديات تلك الدول ارتبط بشكل كبير باقتصاد الولايات المتحدة.