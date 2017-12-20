أمانة العاصمة تفتتح نفق التحرير بشكل جزئي

بغداد تحتفل بيومها السنوي في مهرجان الفرح والموسيقى

بغداد – داليا احمد

اقامت امانة بغداد احتفالية يوم بغداد السنوي على حدائق القشلة. بحضور رسمي ودبلوماسي، وتفاعل جماهيري واسع .وقال وزير الثقافة والسياحة والآثار فرياد رواندزي في بيان تلقته (الزمان) أمس خلال كلمته في الاحتفال (انقل تحيات رئيس الوزراء حيدر العبادي وتمنياته لكم ولجميع القائمين على هذا الاحتفال الكبير، بمناسبة النصر التأريخي على الدواعش والارهابيين). مشيرا الى ان (من كان يظن من الاعداء ان العراق قد انتهى وداعش سيطر على مدنه وثرواته، فانه واهم ولكن الاحتفال بالنصر وفي ذلك المكان التاريخي الذي له رمزيته، برهن للجميع ان العراقيين باقون شامخون)، وحيا رواندزي (الشهداء الذين سالت دماؤهم الزكية دفاعا عن كرامة وشموخ هذا الشعب الابي وارضه الطاهرة)، مؤكدا ان (النصر تحقق بهمة الغيارى وان المعركة لم تنته، بل اننا ازاء مرحلة مابعد داعش، والتي يجب ان نهيء انفسنا وكل مؤسساتنا من اجل دحر داعش فكريا وثقافيا، وتجفيف منابعه، لما تحمله هذه المنظومة من خطورة وامكانية على تجديد نفسها، لذا ينبغي مواجهتها فكريا)، فيما اكدت الامينة ذكرى علوش في كلمتها ان (الامانة تواجه تحديات شاقة في تقديم الخدمات، لذا نطالب الوزارات للوقوف بجدية لإظهار الوجه الحضاري للعاصمة وللقضاء على كل مايشوهها)، مثمنة جهود (كل من بادر واسهم في صناعة النصر المؤزر والقضاء على الارهاب)، من جانبه عبر مدير عام دائرة العلاقات الثقافية العامة في الوزارة فلاح حسن شاكر، عن اعتزازه بفعاليات الفرح الذي قدمته الامانة للعاصمة في احتفالها السنوي،)، مشيرا الى ان (الامانة نجحت وبشكل جميل في الربط بين ماضي بغداد العبق وحاضرها الذي يزدهر بالانتصارات على فلول الشر والارهاب، من خلال الاعمال الفنية التي قدمت، والمتمثل بالعرض المسرحي الذي عكس شخصيات ورموزا ثقافية بغدادية).

جوق موسيقي

واشار البيان الى ان (الفعاليات، تضمنت اضافة الى الجوق الموسيقي والالعاب النارية، جولة بالسيارات الكلاسيكية، التي تعود الى اكثر من نصف قرن، في شارع الرشيد، والعربات التراثية للباعة المتجولين، كذلك عرض فيلم تسجيلي عن النشاط العمراني لبغداد، وتقديم عرض مسرحي بعنوان – بغددة- من تأليف الشاعر رحيم العراقي). وعلى صعيد اخر أفتتحت الامانة، جزئياً نفق التحرير وسط العاصمة بعد اغلاقه منذ 2003.وقالت الامينة ذكرى علوش في بيان امس انه بالتزامن مع احتفالات النصر ويوم بغداد إفتتحنا نفق التحرير وسط العاصمة بغداد الذي كان مغلقاً منذ عام 2003 بعد إعادة تأهيله)، واضافت ان (بلدية مركز الرصافة أكملت اعادة صيانة خطوط المجاري وحديقة النفق والصحيات الى جانب صيانة الجدران المتضررة والانارة وبوردات السيطرة الكهربائية والتنسيق مع قيادة عمليات بغداد على اعادة فتح منفذين للنفق من أصل ستة منافذ وسيتم فتح المنافذ الاخرى)، واوضحت علوش ان (دائرة العقارات تعمل على إكمال الاجراءات الادارية لافتتاح المحال المغلقة داخل النفق).فيما قال المتحدث باسم الامانة حكيم عبد الزهرة لـ (الزمان) أمس أن (تحسن الوضع الامني وفتح الانفاق والجسور والطرق المغلقة يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي ولاسيما ان الامانة عملت منذ مدة على تهيئة وصيانة المحال التجارية في ساحة التحرير لكن غلق النفق حال دون دون نجاح الخطوة بالكامل)، واضاف ان (الامانة تعمل على دراسة الشوارع والطرق والانفاق المغلقة مع الاجهزة الامنية لاعادة افتتاحها للتخلص من الاختناقات المرورية وتؤكد ان بغداد تعيش بأمان).