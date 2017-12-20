النزاهة تدعو البرلمان لإستثناء تهم الفساد من قانون العفو العام

إخلاء سبيل البزوني وإعتقال موظفتين في مصرف بتهم الإختلاس

بغداد – محمد الصالحي

اخلت محكمة في بغداد سبيل رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني فضلا عن إسقاط الحكم الذي صدر بحقه بتهمة القبول برشوة، بحسب ما أعلنته اللجنة القانونية في المجلس، فيما أصدرت محكمة تحقيق الرصافة المتخصصة بقضايا النزاهة، قراراً بتوقيف موظفتين في مصرف الرشيد لاختلاسهما مبلغاً مالياً.

وقال رئيس اللجنة أحمد عبد الحسين في تصريح امس ان (المحكمة العليا في بغداد قررت إلغاء الحكم بالحبس الصادر على رئيس مجلس المحافظة والافراج عنه في هذه القضية). مبيناً أن (قرار المحكمة جاء عند تصحيحها القرار التمييزي للحكم الصادر على رئيس المجلس).ولفت الى أن (البزوني لم يزل قيد الاحتجاز، ومن المتوقع اطلاق سراحه خلال ساعات أو أيام قليلة) مضيفاً أن (عدم اطلاقه سراحه فوراً يعود الى وجود تهم أخرى ثانوية، ولذلك سيتم اطلاق سراحه بكفالة).

قضايا النزاهة

وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان امس ان (محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة أوقفت موظفتين في مصرف الرشيد بتهمة الاختلاس المالي). مشيرا إلى أن (القرار جاء وفق المادة 315 من قانون العقوبات).وأضاف أن (المتهمتين قامتا بتنظيم إشعارات وهمية بأسماء تجار وسحب تلك المبالغ لحساباتهما الشخصية). لافتاً إلى أن (المبالغ المسحوبة وصلت إلى 19 مليار دينار).يشار الى ان السلطة القضائية تعلن بين فترة واخرى عن اصداراها قرارات بشأن عمليات الاختلاس والتهريب بحق اشخاص متهمين بتلك العمليات. واصدرت هيئة النزاهة بيانا بشأن دعوتها لسنِّ قوانين تكافح الفساد وعدم شمول جرائمه بالعفو العام، فيما عبرت عن قلقها لشمول العديد من جرائم الفساد التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء بقانون العفو العامِّ.وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس (ايمانا منا بأنَّ مسؤوليَّة مكافحة الفساد مسؤوليةٌ تضامنيَّةٌ يُسهمُ بها الجميع، من أجل تقليص مسالك الفساد والمحافظة على المال العامِّ والقيام بأيِّ عملٍ يُسهم في مكافحة الفساد أو الوقاية منه، فإنها تُجدِّد دعوتها إلى مجلس النوَّاب إلى القيام بمدِّ يد العون للأجهزة الرقابيَّة عبر سنِّ مجموعةٍ من التشريعات والقوانين المُتعلِّقة بمكافحة الفساد، بغية معالجة أوجه القصور في المنظومة القانونيَّة الحاليَّة).واضاف ان (الهيئة كانت قد اقترحت العديد من مُسوَّدات القوانين التي تُسهمُ في تقليص مسالك الفساد وقدَّمتها إلى الجهات المعنيَّة، وهي بانتظار التصديق عليها، ونخصُّ بالذكر منها مسودة مشروع تعديل قانون العفو العامِّ لإجراء تدخُّلٍ تشريعيٍّ في القانون بغية عدم شمول جرائم الفساد بأحكام قانون العفو العامِّ، ومُسوَّدة مشروع تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائيَّة رقم 23 لسنة 1971 المُعدَّل، ومُسوَّدة مشروع تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المُعدَّل، ومُسوَّدة مشروع قانون الكسب غير المشروع، ومُسوَّدة مشروع قانون تعديل قانون التضمين رقم 31 لسنة 2015، ومُسوَّدة مشروع تعديل قانون انضباط مُوظَّفي الدولة والقطاع العامِّ رقم 14 لسنة 1991 المُعدَّل، ومُسوَّدة مشروع قانون حقِّ الاطِّلاع على المعلومة، وحزمةٌ من مشاريع القوانين الأخرى التي أعدَّتها الهيئة ونادت مراراً بضرورة إقرارها).وجددت الهيئة دعوتها (للبرلمان بعدم شمول جرائم الفساد بأحكام قانون العفو العامِّ). لافتا الى ان (الهيئة سبق أن عبَّرت عن رفضها شمول جرائم الفساد بأحكام قانون العفو العامِّ؛ كون ذلك يُعدُّ هدراً للجهود المُضنية والحثيثة المبذولة من قبل الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة).

تكرار تجاوزات

وأشارت إلى أنَّ (شمول تلك الجرائم بالعفو سيُولِّدُ الجرأة لدى الفاسدين على تكرار تجاوزاتهم على المال العامِّ، فضلاً عن تشخيصها خلوَّ قانون العفو العامِّ من أيَّة حكمةٍ أو فلسفةٍ تشريعيَّةٍ تسوِّغ إقحام جرائم الفساد فيه، ولا سيما في الظروف الراهنة للبلد الذي هو بأمسِّ الحاجة إلى تضافر جهود أبنائه؛ من أجل محاربة الفاسدين لا إطلاق سراح مُرتكبي جرائم الفساد والعفو عنهم، ويُضافُ إلى ذلك ما يولِّده شمول جرائم الفساد بالعفو العامِّ من انعكاساتٍ سلبيَّةٍ على سمعة العراق في المحافل الدوليَّة).واعربت الهيئة عن قلقها (لشمول العديد من جرائم الفساد التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء بقانون العفو العامِّ، إذ إنَّ القضاء يكون مُلزماً من الناحية القانونيَّة بتطبيق قانون العفو العامِّ؛ الأمر الذي يُفضي إلى وأد جهود الهيئة في مجال التحقيق بجرائم الفساد، ولا سيما المُتعلِّقة منها بما يُسمَّى بالفساد الكبير، هذا فضلاً عن أنَّ القانون المذكور سيُفضي أيضاً إلى وأد جهود الهيئة في ملفَّات الاسترداد وتسليم المحكومين، إذ تقوم الهيئة بجهودٍ مضنيةٍ؛ بغية إقناع الدول الأخرى بتسليم المحكومين المطلوبين).وجددت الهيئة دعوتها لمجلس النوَّاب (للإسراع بتعديل قانون العفو العامِّ؛ بغية عدم شمول جرائم الفساد بمقتضى أحكامه، كون شمول تلك الجرائم بالقانون لا ينسجم مع دعوات مكافحة الفساد التي يُطلقها المجلس). مطالبة الحكومة (بأن يكون لها موقفٌ إزاء ذلك القانون الذي يُسهم في تعطيل جهود مكافحة الفساد وتحجيم دور الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة ويُعرقل عملها).