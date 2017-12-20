ميثاق المصالحة المجتمعية – سعد الصائغ العبيدي

تعيش على ارض مدينة الموصل قوميات واديان مختلفة من العرب الاصليين والاكراد والايزيدية والتركمان والشبك والجرجرية مسلمين ومسيحيين وصابئة مندانيين كانوا يعيشون متحابين فيما بينهم منهم موظفون وتجار وكسبة لافرق بينهم ، وعبر سنين طويلة لم تظهر خلافات بين هذه الاقليات من ناحية القومية او العرق او الدين . بعد احتلال الامريكي للعراق عام 2003 استطاع المحتل ومن جاء معه ان يضع فوارق بين الاقليات مع اخوانهم العرب وظهور المحاصصة الطائفية المقيتة بشكل واضح لتضع الفرقة بينهم من اجل فك النسيج الاجتماعي المتين . وفي حزيران من عام 2014 ودخول داعش الارهابي الى مدينة الموصل اتسع هذا النهج ليطبق على ارض الواقع،وتطبيق منهجهم باسم الدين والدين منهم براء،فبدأوا باخراج المسيحيين من المدينة بعد مصادرة ممتلكاتهم الخاصة وبنفس الطريقة طبق هذا التصرف مع الاقليات ومنهم الايزيدية فقاموا بقتل وسبي وحرق ونهب نسائهم و ممتلكاتهم واحرقوا الاخضر واليابس باسم الدين . هذا العمل ولد حقدا جامحا على اهل الموصل، واهل الموصل براء من الافعال، التي لحقت بالايزيديين وغيرهم، وانعكس هذا الامر بعد تحرير سنجار قام قلة بقتل وتهجير وحرق عدد من القرى العربية المحيطة بسنجار، وهذا ما أراده أعداء الانسانية لفك النسيج الموصلي الجميل . بعد تحرير محافظة نينوى بالكامل ادعو رؤساء الطوائف المسيحية والايزيدية ورؤساء العشائر العربية والكردية والتركمانية والاقليات الاخرى كافة الى عقد مؤتمر للمصالحة حقيقي والتوقيع على بنود مصالحة تلزم كل الاطراف الالتزام بها واعادة المحبة والاستقرار والعيش بسلام.

بغداد