وحدة العراق وسلامة إستقلاله – خالد محسن الروضان

في سبيل الحفاظ على وحدة العراق وسلامته واستقلاله، وصيانة نظامه الديمقراطي الاتحادي، جاءت القرارات التي اتخذها مجلس النواب العراقي، في اجتماعه المنعقد في 28 /9/ 2017والتي خول رئيس مجلس الوزراء الذي كان حاضراً تنفيذها وهي من الصلاحيات وأختصاصات السلطات الاتحادية التي نصت عليها المادة109 من دستور العراق 2005 تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي.

بالرغم بأن القرارات جاءت متأخره وكان الاجدر بالحكومه الاتحاديه ممارست دورها ضمن أختصاصات السلطات الاتحادية التي حددها الدستور، منذ اليوم الاول الذي اعتبر فيه هذا الدستور نافذاً.

ولاتسمح لحكومة مايسمى باقليم كردســــــــــتان بالتجاوز على الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية التي حددها الدستور في المادة 110

تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الاتية:

السياسة الخارجية

اولاً:رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وابرامها ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السياسية.

ثانياً:وضع سياسة الامن الوطني وتنفيذها بما في ذلك انشاء قوات مسلحة وادارتها، لتأمين حماية وضمان امن حدود العراق والدفاع عنه.

ثالثاً:رسم السياسة المالية، والكمركية واصدار العمله،وتنضيم السياسة التجارية عبر حدود الاقاليم والمحافظات في العراق، ووضع الميزانية العامة بالدولة،و رسم السياسة النقدية وانشاء البنك المركزي وادارته.

رابعاً:تنظيم امور المقاييس والمكاييل والاوزان

خامساً:تنظيم امور الجنسية والتجنس والاقامة وحق اللجوء السياسي

سادساً:تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد

سابعاً:وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية

ثامناً:تطبيق السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق، وضمان مناسيب تدفق المياه اليه وتوزيعها العادل داخل العراق، وفقاً للقوانين والاعراف الدولية

تاسعاً:الاحصاء والتعداد العام للسكان

الماده 111

النفط والغاز هو ملك الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظـــــــــــات وجاء في المادة :112

الفقرة اولاً:تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحاليه مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجه على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوازن السكاني في جميع انحاء العراق.

استفتاء كردستان

اننا لا نستغرب هذا الاستفتاء الذي قام به مسعود وحزبه، واخرون من الذين فرضه عليهم، وانما نستغرب امرين احدهما ان استفتاء كردستان العراق لم يحدث له مثيل في التاريخ فما حصل في غزو العراق واحتلاله في التاسع من نيسان 2003 ورغم ظاهرة التنوع السياسي الخارجي والداخلي والتي تعد من مصادر القوة ورفض التسلط والانفرادية السياسية، فأن هذه التعددية جاءت بمشروع ميثاق توليفي ليحل محل النظام السابق على ضوء اجتماعات صلاح الدين ولندن والناصرية وبغداد، والاجتماعات الثنائية والثلاثية والسباعية.. وتمثل في اعتماد قانون ادارة الدولة في المرحلة الانتقالية وبعدها دستور 2005 وكلهما حددا نظام الحكم بالنظام الفدرالي والاتحادي.

الماده1 من دستور 2005

جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق وقد كان للاحزاب الكردية السياسيين من الكرد الدور الكبير في كتابة الدستور ووضعت فيه كل مايضمن حقوق الكرد وزيادة تحت مايسمى بالمظلومية التي لحقت بهم.. وهذا هو الاشد غرابه في الامر الثاني انهم اليوم يطالبون بالانفصال واقامة الدولة رغم المخاطر والظروف الاستثنائية التي احاطت بالبلاد فالظروف الصعبة التي تمر بها البلاد تتطلب تماسك الشعب للحفاظ على الوحدة الوطنية وكشف وتوضيح الحقائق للشعب العراقي والاخوة الكرد بشكل خاص بأن ما اتخذ من تدابير واجراءات وقرارات في اجتماع مجلس النوب يوم 28/9/ 2017 هي لتصحيح المسار ووضع الامور في نصابها الحقيقي لممارسة صلاحيات الدولة الاتحادية في سياق الدستور ولم تكن يراد منها تجويع الكرد كما يدعي مسعود وازلام حزبه. بل هي انتزاع حقوق الكرد من حكومة الاقليم واحزابها المتسلطة واعطائها للاخوة الاكراد فلا فقر بعد اليوم ولاتسلط سلطوي انفرادي لحكم العائلة الاستبدادي الدكتاتوري وعلى الحكومة الاتحادية التعجيل في صرف رواتب ومستحقات كافة المواطنين في المنطقة الشمالية ودفع كل مستحقاتهم من البطاقة التموينية وبالية جديدة بعيدة عن سيطرة الاحزاب كذلك التعجيل في اطلاق التسوية السياسية والتمسك في المشروع الوطني في الحفاظ على وحدة العراق ارضاً وشعباً والدعوة الى المصالحة الوطنية بين جميع القوى السياسية بمختلف اتجاهاتها والارتفاع الى مستوى التسامح والسلام والتماسك بين ابناء الشعب ومحاربة الطائفية والتفرقة العنصرية، والدفاع عن حق المواطن في حريته وكرامته وعدم المساس بخيارته السياسية والدينية والمذهبية وتحديد هوية واهداف وتعديل الدستور الذي يحكم الدوله وان يحمل كل منا انفاساً جديدة من التعامل الجديد من اجل البناء والاعمار وتشكيل دولة ليس بمؤاسسات واجهزة شكلية بل بفكر سياسي تعددي جديد وروحية متميزة بالشفافية والعقلانية وباطار قانوني سياسي ديمقراطي يتمتع الانسان فيه بكل حقوقه وواجباته.