أبيض.. أسود

داعش .. أي ثوب جديد ؟ – مازن صاحب

ما بين فضاء فرحة الانتصار العسكري على تنظيم داعش الإرهابي وبين خلع بذوره الشيطانية من الحواضن الاجتماعية فجوة كبيرة، تحتاج الى الكثير من التوقف والتأمل، والسؤال كيف يمكن ان يواجه العراق هذه الفجوة ؟ لا تبدو الإجابة على هذا السؤال ممكنة موضوعيا كون الكثير من مدخلات الواقع العراقي تتضارب فيها مصالح دولية وإقليمية بأدوات محلية ، ومهمة الدولة خلال الأشهر القليلة المتبقية من عمرها الافتراضي قبل الشروع بالانتخابات يتطلب معالجة معضلات كبرى ، كل منها يمكن ان يمثل شعارا للقوائم الانتخابية ، وهذا احد أوجه عودة ظهور داعش بثوب جديد ما بعد الانتخابات ، لان الحلول الصعبة لهذه المعضلات حين تنتهي الى فراغ قاتل ، او ديمومة الأسباب التي جعلت داعش وفكره الإرهابي مشاعا في خطب الجوامع لهذه الحواضن الاجتماعية ، لا يكف معها الحديث عن الوسطية والاعتدال في الدين الإسلامي ، اكثر من تحقيق الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية .

من بين ابرز المعادلات التي يمكن ان تؤدي الى عودة داعش للظهور بثوب او ثياب جديدة ، ما يطلق عليه اليوم بـ ( دواعش الفساد ) واموال الفساد حينما توظف كتمويل في الانتخابات المقبلة ، تنتهي الى وجود برلمان غير متماسك ، فيه الكثير من دواعش الفساد السياسي ، يضاف الى ذلك النموذج الثاني من هذه المدخلات المتمثل في عصابات الجريمة المنظمة التي تحاكي نماذج معنية من القوائم الانتخابية تحت عناوين مناطقية او طائفية ، لعل ابرزها ما يعرف اليوم بالرايات البيض ، وهي نموذج مليشياوي اقرب الى تطبيقات المافيا الإيطالية او الجرائم المنظمة الامريكية !! النموذج الثالث، ذلك الذي يسوق الأوهام تحت عناوين المدنية بتمويل من القوائم الإسلامية، او ادعاء هذه الأحزاب التي عرفت بأجنداتها الخارجية، حلولا تثقل كاهل الدولة دون ان تعتبر الطبقة السياسية لنتاج عقد ونيف من الأعوام انتهى الى الفشل السياسي والاقتصادي الذريع لكنه ثبت اركان العملية السياسية بقوة السلاح الشعبي المتعاضد مع السلاح الحكومي. يضاف الى ذلك المخاوف من استغلال الجانب الإنساني للنازحين وذوي الشهداء والارامل والمفقودين ، كمفردات في البرنامج الانتخابي ، لذلك يتوجب على مفوضية الانتخابات ان تضع في مدونة السلوك الانتخابي هذه المحاذير ، لان مسؤولية ظهور داعش من جديد ستكون انطلاقا من السياسات العامة التي ستنهض بها في الانتخابات المقبلة لذلك يمكن القول ، ان افضل حقائق يتطلب وضعها في هذه المدونة الانتخابية ، طرح برامج متكاملة للمعضلات الاقتصادية والمجتمعية في عراق ما بعد داعش ، وتترك القوائم للناخب العراقي اختيار الافضليات بين اليات تطبيق هذه الحلول كبرامج انتخابية يحاسب عليها من طرحها خلال فترة انتخابية ، على ان تشمل المدونة تطبيقات عن استطلاع للراي العام كل عام على الأقل خلال الدورة الانتخابية المقبلة لقياس أداء مجلس النواب من خلال الاستفتاء الشعبي العام ، عندها فقط يمكن الحديث عن عقد اجتماعي لحل المعضلات العراقية لا ينفذ فكر داعش الإرهابي من خلاله .