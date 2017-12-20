هذا هو ما يحصل الآن – حسن السراي

قبل مدة كتبت موضوعا في جريدة الزمان تحت عنوان (البروباغندا وسياسة التأطير) ،وفيه تحذير من هذه السياسة الهادفة لحرف مسار أي عمل عربي عن أهدافه الكبرى والأخذ به الى أهداف ثانوية والرضوخ لواقع مفروض، ونجحت البروباغندا وعملية تأطير عقول وتفكير العرب والمسلمين ووضعتهم في إطار نسيان إحتلال الإسرائيليين لفلسطين، وحقا ان من يضع الإطار يتحكم بالنتائج ، وهذه هي سياسة غوبلز وزير الدعاية في زمن هتلر .إنشغل الناس بدون وعي عن إحتلال إسرائيل لفلسطين ومقاومة هذا الإحتلال وعدم الاعتراف به ككيان غاصب ومصطنع ومرفوض ، وصارت قضية أن القدس ليست عاصمة لإسرائيل ونسوا أو تم تأطيرهم لنسيان الهدف الأكبر وهو إحتلال فلسطين . نعم بهذه الأساليب والطرق والدعاية البروباغندية تم تأطير عقول العرب والمسلمين والسيطرة عليها ، وتوجيهها من الهدف الأكبر وهو إحتلال فلسطين وقدسها الشريف الى الهدف الأصغر والجزء من الكل وهو إعتبار القدس عاصمة لإسرائيل . منذ مئة عام أي منذ وعد بلفور في عام 1917 والى يومنا هذا من عام 2017 عمل الغرب ومحبو إسرائيل كل ما بوسعهم ، عسكريا ، إقتصاديا ، إعلاميا على وضع الخطط الإستراتيجية لضمان بقاء وتعاظم قوة ووجود هذا الكيان . وكلنا نعرف أن ثلاثة من الدول العظمى والمتنفذة في العالم وبمجلس الأمن الدولي(أمريكا وبريطانيا والإتحاد السوفياتي السابق) هي من ساندت وتساند هذا الكيان الغاصب منذ أول يوم لنشأته حتى يومنا هذا ، حيث نادت بريطانيا على لسان وزير خارجيتها آنذاك بلفور الى إنشاء وطن لليهود في فلسطين ، وبدعم أمريكي حيث يتحكم اليهود في إقتصاد أمريكا وبنوكها ، أي تحقق الدعم الإقتصادي لهذا الكيان ، وكذلك إعتراف الإتحاد السوفياتي السابق بهذه الدويلة وتحقق الدعم السياسي حيث أن الإتحاد السوفيتي هو الدولة الأولى التي إعترفت بإسرائيل بتأثير ودفع من بعض قادة الحزب الشيوعي من اليهود. إذن بفعل ذلك الثلاثي المتمثل بالدعوة لإنشاء وطن لليهود الذي تبنته بربطانيا زائدا الدعم الإقتصادي والمالي من أمريكا ، زائدا الدعم السياسي والإعتراف دوليا بهذا الكيان الذي تبناه الإتحاد السوفيتي السابق ، ظهرت دويلة “إسرائيل” . وللأسف لا أحد ناصر العرب ، ولا العرب إنتبهوا وفهموا ما يدور حولهم ومعرفة خيوط اللعبة علما كان ولايزال بأيديهم كل ما يقلب الأمور رأسا على عقب لصالحهم وتحرير فلسطين ، أن إمتلاك العرب لمعظم بترول العالم ، ولرؤوس أموال وأرصدة في بنوك تلك الدول، وأهمية بالغة لموقعهم الستراتيجي العالمي، وتأثيرهم العظيم بالإقتصاد العالمي ، وكذلك القوة العسكرية (إن توحدت) والعمق العسكري ، والإمكانيات والقدرات الأخرى، كل ذلك وغيره لو إدرك العرب ما يدبر ضدهم وما يمتلكه العرب من هذه القدرات العظيمة وأستخدمت بالشكل الأمثل، وأعادوا الروح المعنوية والثقة بالنفس التي سلبت إعلاميا وتأطيرا منهم ، لركعت تلك الدول ولركع كل العالم أمامهم ، ولماتت الأسطورة المهلهلة لإسرائيل ولا يبقى وجود لها على أرضهم . وبعد أن جرب الأعداء كل العمليات السايكولوجية على العرب، دأبوا على رسم خططهم وفق توصيفات البروباغندا لتوجيه الآلة الإعلامية لتصب في إتجاهين الأول طمس وتغييب مطامح العرب، والثاني الترويج بقوة وبمختلف القنوات لأهداف وغايات خاصة معادية. وإستخدام التأطير كإسلوب يوص العرب للخنوع والرضا وتقبل الواقع المفروض إجباريا لا إختياريا ، كأن يضعهم المتسلط أمام خيارين أحلاهما مرا ليستسلموا لما هو مبيت ومخطط له . فعلينا أن لا ندع الاطر والقيود التي يرسمها الأعداء تأكل من جرفنا وتقودنا لليأس والإنكفاء ثم القبول بالهزيمة ، علينا أن لا نذعن ولا نرضخ ولا نتهاون وأن نستخدم كل قدراتنا وإمكانياتنا المادية والمعنوية لنرسم ونخطط ونؤطر ما نصبو إليه لإستعادة فلسطين وقدسها بأقل الخسائر ، وأن لا ننسى فلسطين ونفرح بشيء أصغر (إن تحقق) وهو منع إسرائيل من إعتبار القدس عاصمة لها ، وأن لا نخلط بين الأهداف والمصالح الكبرى ، والأهداف والمصالح الصغرى، ومعرفة الأهم ثم المهم .