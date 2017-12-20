ومهما يمضي العمر – ثابت ألاعظمي

لا يمكن للحياة أن توصلك الى مبتغاك بشكل عشوائي ، لدرجة النجاح وتكون سخية وتعطيك ما يهفو له فؤادك ، وتنال المنال .

هنالك ثوابت ، يجب أن تمر عليها .. وتدفع الثمن والثمن هي الآيام والسنين . وقد تكون باهظة ، وقد تنصفك الحياة وتعطيك صفعة على الوجه بأصابع اليد حتى لا تتألم كثيراً ، انها صفعة للتنبيه ، تقول لك كن مستيقظاً . ولا أدري لم لا ينسى اكثر الناس اشياء قد اتعبتهم وألمتهم وولت مع السنوات بعد أن تركت في نفوسهم غصة . وهنالك اشياء نمارسها كل يوم ثم ننساها ، وتتوارى من افكارنا كالحلم الذي

ينتهي مع ضوء النهار ،، ربما من سبب .! يجعلنا ننسى اشياء ويبقى في ذاكرتنا شيء لا ينسى . وقد اكون مسكت بخيط من تلك ألاسباب رغم احساسي به مسبقاً ، حين كنت اقلب كتاباً للكاتب العالمي غابريل غارسيا ماركيز والحائز على جائزة نوبل للآداب في احدى صفحات رواية الحب زمن الكوليرا ، تروي احداث الرواية قصة حب رجل وامرأة منذ المراهقة وحتى ما بعد بلوغهم السبعين من العمر ، وتصف الرواية ما تغير حولهما وما دار خلال هذه السنوات من حروب أهلية في منطقة (الكاريبي) وحتى تغيرات التكنلوجيا وتأثيراتها ، بقي حبهم لم يتغير ، فقط اشكالهم التي أجتاحتها عواصف الشيخوخة . وهذا يؤشر بأن للحب الصادق النبيل وللمشاعر الخالية من شوائب الغش والخداع خصال تماسك الروح بروح اخرى تشاركها هموم الحياة وبهجتها وسرورها وتصمد لعثرات الزمن وعطش الآيام ووجعها . ويبقى حب الروح لم يتغير ،، لآنه الصدق وتفانٍ ووفاء . مهما تمضي السنوات يبقى راسخاً في الوجدان .