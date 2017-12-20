قرار دمج إنتخابات البرلمان والمحافظات – طارق حرب

يوم 2017/12/19 أعلن رئيس الوزراء دمج انتخابات مجالس المحافظات مع انتخابات مجلس النواب واجراء نوعي الانتخابات في يوم واحد يستحق المدح والثناء والشكر والاطراء ذلك ان ذلك سيؤدي الى ميزات ومنافع وفوائد كثيرة فبالاضافة الى ان هذا الدمج يتفق مع احكام الدستور والقانون وان هذا الاجراء الخاص بإجراء الانتخابات البرلمانية والانتخابات المحلية اتخاذه لم يكن جديدا في تاريخنا الانتخابي ومسيرتنا الدستورية والقانونية حيث شهدت انتخابات سنة 2005 دمج الانتخابات البرلمانية والانتخابات المحلية واجرائها في يوم واحد لذا فان الامر ليس بالامر الجديد واذا كان مثل هذا القرار يحقق فوائد عديدة وكثيرة سواء من الوجه المالي حيث يتم الانفاق لمرة واحدة ليوم واحد بنفس الموظفين ونفس الاجراءات ونفس السياقات بحيث يتم الاقتصاد بنفقات واحدة دون ان تتكرر النفقات في حالة اجراء نفقات متكررة مرة نفقات انتخابات البرلمان ونفقات ثانية لانتخابات المحافظات كذلك فان ذلك يختصر الاجراءات اذ يتم الانتخاب بيوم واحد وبعطلة واحدة وباجراءات واحدة وباعلان واحد للنتائج الانتخابية للبرلمان وللمحافظة كما ان ذلك سيؤدي الى دفع الناخبين للمشاركة في الانتخابات اذ ان بعض الناخبين يعطي صوته في واحدة من الانتخابات دون النوع الاخر فقد يرى البعض الاشتراك بالتصويت للبرلمان دون المحافظة او يرى العكس التصويت لمرشحي المحافظة دون مرشحي البرلمان اما عند الجمع في وقت واحد وفي ورقة واحدة قسم يدرج فيها مرشحه للبرلمان وقسم يدرج فيها مرشحه لمجلس المحافظة وبالتالي فإن عدد الناخبين الذين سيشاركون في التصويت يكون اكثر بكثير من المشاركة بالتصويت في حالة تحديد موعد لانتخابات البرلمان وتحديد موعد اخر لانتخابات المحافظات وكثرة عدد المشاركين يعني ان تكون النتائج اكثر ديمقراطية واكثر استجابة للواقع كذلك فان توحيد الموعد يمكن ان يكون سببا لانخفاض دعوات البعض لتأجيل الانتخابات اذ ان اجراء نوعين من الانتخابات يمكن ان يكون وسيلة واقعية للوقوف امام دعوات تأجيل الانتخابات كذلك فان قرار التوحيد مطلوب جدا خاصة وان الفترة الزمنية الباقية قليلة جدا تحتم اجراء نوعي الانتخابات لا سيما وان مدة الدورة الانتخابية لمجالس المحافظاتت انتهت منذ عدة اشهر وهذا يخالف احكام الدستور الخاصة بالتداول السلمي للسلطة ويكون ذلك عن طريق الانتخابات لذا فان قرار التوحيد صائب وسديد وتضمن قراءة قويمة للواقع العراقي .