الحلي: الإنتصار على داعش ترسيخ لقيم حقوق الانسان

الحكيم يطالب برعاية عوائل الشهداء وتوثيق تضحياتهم

بغداد – الزمان

دعا رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم المؤسسات الحكومية المعنية بالشهداء او ذات التماس المباشر معهم الى رعاية عوائلهم والعمل على تخليد ذكراهم وتوثيق تلك المآثر ، فيما أكد الامين العام لمؤسسة حقوق الانسان في العراق وليد الحلي ان الانتصارات الكبيرة لقواتنا ادت الى ترسيخ قيم حقوق الانـــسان بديلا عن ارهاب داعش.

ونقل بيان تلقته(الزمان) عن الحكيم تأكيده خلال استقباله عددا من عوائل الشهداء ان رعاية عوائل الشهداء وتوثيق تضحياتهم يمثلان(جزءاً من وفاء الشعب تجاه من ضحى لأجلهم الشهيد). موضحاً ان (التوثيق والتخليد يأتي من خلال احياء ذكرى الشهداء والاعتزاز بالشهادة كتاريخ وثقافة وطن من خلال تسمية الشوارع والساحات باسماء الشهداء وإشعار ذويهم بالعزة والكرامة).

توفير احتياجات

وطالب الحكيم بـ(توفير احتياجات العوائل من السكن والعمل على حل اشكالاتهم القانونية).

لافتًا الى ان هناك (اشكاليات مسكوت عنها في ملف التعويضات والمستفيدين ووصول المستحقات الى المستفيدين منها حسب الاستحقاقات). على صعيد آخر، دعا الحكيم تركيا لرفع مناسيب المياه في حوضي دجلة والفرات للحد من نقص المياه في وسط وجنوب العراق وانهاء حالة الجفاف ولتفادي تبعات نقص المياه على الواقع الحياتي والاقتصادي.

ونقل بيان لمكتب الحكيم تلقته(الزمان) امس عنه دعوته خلال استقباله سفير تركيا لدى بغداد فاتح يلدز بمكتبه في بغداد امس تركيا الى (المساهمة الفاعلة في دعم العراق).

مشيراً الى ان العراق(يحتاج الى التنمية الشاملة وتقديم الخدمات والاعمار).

ولفت الى ان (المرحلة المقبلة تحتاج الى معالجة الاشكاليات واطلاق رسائل التطمين للاطراف كافة على قاعدة المواطنة والالتزام بالدستور) ، مطالبا بـ(حوار جدي على اسس صحيحة مع اقليم كردستان وتوفير بيئة مستقرة في طوزخورماتو وتعزيز التفاهم بين المكونات في كركوك).واشار الحكيم الى (اهمية العلاقات بين الجانبين ومضاعفتها خدمة للبلدين).

من جانبه هنأ سفير تركيا الحكيم بالانتصارات التي حققها العراقيون مؤكدا دعم بلاده لعراق مستقر امن وموحد .

من جهة اخرى، اكد الحلي في بيان تلقته(الزمان) امس ان (انتصارات العراق لم تكن في المجال الأمني والعسكري فحسب، وإنما في دعم القضاء على الفكر المتطرف والمتخلف لإرهابيي داعش، والحفاظ على العراق الواحد الموحد والدستور والقانون وحقوق الانسان).

حقوق انسان

واكد خلال بحث القاه في ندوة مؤسسة حقوق الانسان في العراق بالتعاون مع كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد (ضرورة ان تتحمل الامم المتحدة والمنظمات الدولية مسؤولياتها بدعم جهود العراق لإعادة اعمار المناطق التي تعرضت للارهاب الداعشي).

مشيرا الى ان (هذه المساعدات ينبغي ان تدعم مشاريع اعادة تأهيل الأطفال والشباب، وتهيئة بيئة معيشية ملائمة للنازحين وسكّان المدن، وتسهم في ابعادهم عن جو الإرهاب الذي عانوه، وتضمن ان لا يعود أي منهم إلى تلك الممارسات المنبوذة أو يساعد الإرهابيين في المستقبل، وتشدد على عدم قيام اي من الدول والمنظمات بدعم الارهاب في العراق مرة اخرى).

واكد (ضرورة التوعية باهمية مرحلة ما بعد داعش، والعمل على اعادة صياغة المناهج التدريسية لتنسجم مع التعايش السلمي والتسامح والمصالحة المجتمعية ونبذ العنف والتطرف والتمييز العنصري والطائفي، والابتعاد عن كل الاطروحات السابقة التي ساعدت ومهدت لظهور ونمو الارهاب).

مضيفًا (اننا بتعاوننا سنبني العراق، وننمي قدراته وإمكاناته، ونكافح الفساد، ونصلح ما افسده أعداؤنا، وننهض باقتصادنا وبالبنى التحتية وتطوير صناعتنا وزراعتنا وباقي المرافق الحيوية التي تساهم في نهضة العراق ونموه وتطوره وممارسة دوره القيادي).