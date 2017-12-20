إنجاز 499 معاملة إقراض خلال الشهر الماضي

العمل يدعو إلى المساهمة برفع الضرر عن ذوي الإعاقة

بغداد – داليا احمد

دعا وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني الوزارات ومنظمات المجتمع المدني الى المســــــاهمة في تقديم المساعدة لذوي الاعاقة ورفع الضرر الذي لحق بهم جراء الانتهاكات التي تعرضوا لها من قبل داعش .

ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن السوداني خلال الذكرى السنوية لليوم العالمي لذوي الاعاقة القول ان (دول العالم ملزمة بشمول المعاقين بالحقوق والخدمات الاساسية التي ضمنتها لهم الاتفاقيات الدولية والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الامم المتحدة).

مؤكدا (ادماج قضايا الاعاقة ورعايتها باهداف التنمية المستدامة التي تتضمن شؤونا اجتماعية واقتصادية بالاضافة الى رسم سياسات فاعلة ومتابعة لقياس مؤشرات التقدم في المساواة في الرعاية والانصاف).

واضاف ان (الوزارة تتحمل اوزار مرحلة ما بعد داعش من خلال التصدي لاثار ومخلفات الاحتلال ومعالجة افرازات نتائج الحرب على الارهاب).

داعيا الى (ضرورة مساهمة الجميع في رفع الضرر والحيف الذي لحق بالمواطنين ولاسيما الذين تعرضوا لاحتلال داعش ولانتهاكاتها الوحشية لحقوق الطفل والاعاقة والانسان وتعريض السكان من نساء واطفال الى قمع وتعذيب واعاقة مقصودة).

ذوو احتياجات

واوضح السوداني ان (قانون رقم 38 لسنة 2013 الخاص بذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصى يمثل منجز اشادت به الجهات العربية والدولية المعنية بذوي الاعاقة لانه الصيغة الانسانية التي تجسد قانونيا معاهدة حقوق تلك الشريحة).

مشيرا الى ان (لذوي الاحتياجات الخاصة نصيب كبير من الاهتمام والعناية في قانون حماية الطفل باطار الاستثمار بالطفولة والتغلب على التحديات التي تفرزها العولمة ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا).

مبينا ان (العمل الاستثنائي مستمر لانقاذ الطفولة مهما كانت التاثيرات), مطالبا الوزارات ومنظمات المجتمع المدني بـ (التعاون مع هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة لبلوغ كامل اهدافها والتواصل مع مسيرة الخدمات التي تقدمها الوزارة وتعزيز قدراتها لتقديم ما هو افضل الى تلك الشريحة).

من جهة اخرى انجز قسم القروض في دائرة التشغيل والقروض التابع للوزارة الخاصة بالقروض ضمن برنامج صندوق دعم المشاريع الصغيرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة عمار منعم ان (القسم انجز ادخال 499 معاملة اقراض خلال الماضي بمبلغ نحو اربعة مليارات). مبينا ان (عدد المعاملات المنجزة ضعف ما كان عليه خلال الاشهر الماضية). ووجه مدير عام الدائرة عمار عبد الواحد قسم التشغيل في محافظة نينوى باستقبال اصحاب المشاريع والاسراع في منحهم اجازات ممارسة المهنة .

وقال البيان ان (عبد الواحد بحث مع النائبة عن المحافظة نور البجاري المعوقات التي تواجه إطلاق القروض للمشمولين بقانون الخدمات الصناعية من اجل النهوض بواقع الصناعة في المحافظة بعد تحريرها من داعش), واوعز عبد الواحد الى (قسم التشغيل في المحافظة باستقبال اصحاب المشاريع والاسراع في منحهم اجازات ممارسة المهنة حتى يتمكنوا من التقديم على قروض المشاريع الصناعية).

خدمات صناعية

لافتا الى ان (حصة المحافظة من قروض الخدمات الصناعية تبلغ 500 قرض يتم التسجيل عليها عبر الموقع الالكتروني للوزارة).

الى ذلك اعلنت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في الوزارة عن اسماء المقبولين ممن تقدموا للتعيين على ملاكها . وتابع البيان انه (بلغ عدد المتعينين بدرجة معاون مفتش من حملة شهادات البكلوريوس القانون 131 موظف و86 بدرجة كاتب وكاتب حسابات ومسجل بيانات ومعاون امين صندوق من حمله شهادة الدبلوم حيث توزعوا على عدد من المحافظات وفقاً لاستحقاقاتهم).