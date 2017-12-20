تحقيق نسب متقدّمة بمشروع تأهيل الجسر الرابع

الإسكان ينفّذ أعمال صيانة لطريق ماكنة الثلج في الشطرة

بغداد – تمارا عبد الرزاق

تواصل الملاكات الهندسية في شركة اشور العامة التابعة لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات تنفيذ اعمال اعادة تأهيل طريق ماكنة الثلج في مدخل قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار.

وقال المركز الاعلامي للوزارة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الملاكات الهندسية والفنية في الشركة تواصل تنفيذ اعمال مشروع تأهيل الطريق لصالح بلدية المحافظة بكلفة تبلغ 882 مليون دينار). لافتا الى ان (المشروع يسهم في انسيابية حركة السير ويقلل من الزخم المروري فضلاً عن تحقيقه منافع اقتصادية في ربط القضاء بالمناطق الأخرى فيما يخص تسهيل عملية نقل البضائع.

واضاف انه (تم انجاز مرحلة التسوية وتأثيث وقشط الارضية وتهيئتها لفرش مادة الحصى وصولا إلى مرحلة التبليط). وفي واسط باشرت الوزارة بتنفيذ اعادة تأهيل 7 شوارع في ناحية الاحرار التابعة للمحافظة.

وقال البيان ان (الوزارة باشرت اعمالها في صيانة وأكساء 7 شوارع في الناحية بكلفة بلغت 361 مليون دينار).

واضاف ان (الاعمال تضمنت معالجة التخسفات وفرش الحصى الخابط لتلك الشوارع). وتابع البيان ان (الملاكات الفنية في بلدية الصويرة انجزت صيانة شارع سيطرة الشاملة في مركز قضاء المحافظة), مبينا ان (عملية اعادة التأهيل شملت قشط طبقة الاسفلت القديم ومعالجة الروطان ثم اكساء الشارع البالغ طوله 325 مترا فضلاً عن معالجة وترقيع شارع الحلة التجاري).

اعمال صيانة

مشيرا الى ان (تكلفة اعمال الصيانة بلغت نحو 64 مليون دينار).

من جهة اخرى حققت ملاكات الوزارة نسب انجاز متقدمة في مشروع الجسر الرابع بتمويل من القرض الطارئ لآعادة اعمار المناطق المحررة.

وقال البيان ان (الملاكات في شركة الفاو الهندسية تشارف على انجاز مشروع الجسر الرابع وتواصل العمل في مشروع تأهيل جسر الموصل القــديم في محافظة نينوى).

مبينا ان (نسب الانجاز لمشروع الجسر الرابع وصلت الى 80 بالمئة بكلفة تبلغ نحو مليار دينار).

مشيراً الى ان (العمل في المشروع تضمن رفع اجزاء من الفضاءات المتضررة للتمكن من دفن الفضاء الاول من جهة الساحل الايمن من الموصل ودق الركائز في منطقة الفضاءين الثاني والثالث مع تنظيف حوض النهر من الانقاض في المناطق التي تعوق دق الركائز للدعامات الوسطية وتنفيذ ونصب مجسر حديدي).

واكد البيان ان (الملاكات الفنية في شركة سعد العامة تواصل العمل في مشروع اعادة تأهيل جسر الموصل الحديدي الاول القديم الذي بلغت نسبة الانجاز فيه 46 بالمئة), مبينا ان (طول الجسر يبلغ 300 متر ويضم 8 فضاءات بطول 37,5 مترا للفضاء الواحد تعرضت 3 فضاءات منها للدمار), موضحا انه (تم انجاز اعمال الفضاء الاول وسيتم نقله من بغداد الى المحافظة لنصبه في موقع الجسر فيما سيتم انجاز الفضاءيين المتبقيين في الشهر الاول من العام المقبل).