جريمة من نوع آخر – نور البدري

كشفت عملية تهريب 180 مليون حبة مخدر في احد الموانئ العراقية ورصد عملية تهريب كيلو غرامين من مادة الكرستال والحشيش في منفذ صفوان خبر يصدم وينزل كالصاعقة على اذهان الجميع، هل بات المجرمون وعديمو الضمير يتفننون في اساليب وطرق الموت التي تستهدف الشباب.؟

سمعنا بشتى اساليب القتل ولكن لم يخطر ببال ابليس هذه الطريقة .. أي شياطين هم وأي مجرمون .؟

نعم، يتفننون في اساليب قتلهم للشباب والمراهقين وهم الفئة الاهم في بناء مستقبل المجتمع والدولة .

انتشرت ظاهرة تعاطي المخدرات بين مختلف فئات المجتمع فهي سلاح يستهدف صحة الفرد والمجتمع مادياً واجتماعياً وامنياً، لذا يجب لفت انتباه الجميع لهذه الجريمة المنظمة لخطورتها الشديدة على الافراد والدولة ومؤسساتها..

انتشار المخدرات سواء كانت للتعاطي او الترويج تعتبر جريمة بحد ذاتها ولا تقوم اي جريمة الا بتوفر اركانها وهي الركن المادي والركن المعنوي.

فالركن المادي في جريمة المخدرات هو الحيازة والتسليم والعرض والتقديم للمتعاطي والتسهيل بذلك..

اما الركن المعنوي فهو القصد الجنائي وهو قصد ارتكاب جريمة الترويج وتعاطي المخدرات ويجب اصدار أشد العقوبات واقصاها للحد من هذه الجريمة وقبل ان يصل الشاب او المراهق لهذه المرحلة من ارتكاب الجريمة والعقوبة يجب ان تتكاتف الجهود بين الاسرة والمجتمع والدولة لمحاربة هذه الآفة والقضاء عليها فالمسؤولية العظمى تقع على الدولة بالقضاء على اسواق المخدرات ومصادرها واصدار قانون صارم خاص بالمخدرات ودعم الشباب في التعليم وتوفير فرص العمل والقيام بحملات توعية لتحصين الشباب فهم مستقبل الامة واساس التنمية والتطور والازدهار فيها وللاسرة ايضاً الدور المهم في حماية ابنائها عن طريق بناء وتنطيم شخصيتهم وتقويتها واكساب الابناء العادات الاجتماعية السليمة وكيفية تكوين العلاقات مع الاخرين فالاسر المعتلة تؤدي الى انحراف ابنائها وهروبهم من الواقع باللجوء الى تعاطي المخدرات التي تقود الى الانتحار او الجنوح واقتراف مختلف الجرائم مثل القتل والسرقة،.

لذلك حددوا هذه المشكلة واعرفوا حجمها واوجدو الحلول المناسبة للقضاء عليها ومنع وقوع الشباب ضحايا لهذه الآفة المرعبة التي باتت تهدد مجتمعنا العراقي .