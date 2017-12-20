الدولة الخيّرة – غلام محمد هايس

يتساءل الخبير السياسي ( سايمون انهولت) لماذا يفضل الناس بعض الدول أكثر من الأخرى؟ يجيب (الدول التي نفضلها هي الدول الخَيّرة. لا نعجب بالدول لأنها غنية، ولا لأنها قوية أو لأنها ناجحة، أو لأنها عصرية، أو لأنها متقدمة تكنولوجيًا. نعجب بالدول الخَيّرة بشكل أساسي. ولكن ماذا نعني بخَيّرة؟ نقصد بذلك الدولة التي تساهم بطريقة ما في عالمنا الذي نعيش فيه، الدول التي تجعل العالم أكثر أمنًا أو أفضل أو أغنى أو أكثر عدلًا. تلك هي الدولة التي نحبها ،هذا الاكتشاف مهم جدًا، لأنه يحدد المغزى من الخير . أستطيع أن أقول الآن، وغالبًا ما أقوله للحكومات، لكي تتقدم عليك أن تفعل الخير. إذا أردت بيع منتجات أكثر، أو تستثمر أكثر، إذا أردت أن تكون قادرًا على التنافس، إذا عليك أن تحسن طريقة تصرفك، لأن ذلك ما سيجعل الناس يحترمونك ويتعاملون معك تجاريًا، وهكذا، كلما تعاونت مع الغير، كلما أصبحت أكثر قدرة على التنافس.والخيّر هو عكس الأناني، والدولة الخيّرة تفكر في كل الدول وجميع الناس وليس في نفسها فقط .

ويضيف (لقد كنت أفكر أني أريد أن أعيش في دولة ثرية، وحينها فكرت بأني أريد العيش في دولة سعيدة، ولكن عندها بدأت أدرك أن ذلك غير كاف. لا أريد العيش في دولة ثرية. ولا أريد العيش بدولة سريعة النمو أو دولة تنافسية. أريد أن أعيش في دولة خَيّرة، وأتمنى أنكم تريدون ذلك أيضًا.)

قال تعالى في الاية (48) من سورة المائدة )لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آَتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ( ، فاستباق الخيرات هو الذي يميز الامم فيما بينهما حتى وان كان التشريع او المنهاج مختلف .