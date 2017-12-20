ديالى وبغداد تنالان براءة إختراع مادة مثبطة للأنزيمات المحللة

المستنصرية تناقش زيادة ممانعة الأنسولين على مستوى الخلية

بغداد – داليا احمد

ناقشت وحدة التعليم الطبي المستمر في كلية الطب بالجامعة المستنصرية ضمن برنامجها للعام الدراسي 2017-2018 الفصل الدراسي الأول أسباب زيادة ممانعة الأنسولين على مستوى الخلية. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (عضو الهيئة التدريسية في الفرع n اختصاص كيمياء حياتية علي عبد اللطيف قال في محاضرة انه نظراً لسعة إنتشار مرض السكري من النوع الثاني فإن معرفة التغيرات المصاحبة للمرض في الخلايا العضلية تنطوي على أهمية كبيرة في الفهم العميق لأسباب المرض ومن ثم محاولة إيجاد أهداف علاجية لتجاوز الاختلالات الأيضية). ونظمت كلية العلوم بجامعة الكوفة, ندوة علمية عن التقنيات الحديثة في التحليلات الفسيولوجية بمشاركة عدد من الأساتذة والباحثين من جامعات الكوفة وبابل والقادسية والمثنى. وتابع البيان ان (الندوة اشتملت على محاور منها الطرق الحديثة في قياس الصبغات النباتية, فيما تطرق المحور الثاني الى طرق قياس معايير الدم الفسيولوجية, وركز المحور الثالث على أجهزة قياس الهرمونات لدى الإنسان), واضاف ان (المجتمعين ناقشوا تطبيقات عملية على اجهزة قياس معايير الدم الفسلجية والهرمونات وتشخيص امراض الدم، وفي مجال علم النبات تم التدرب على تقنية عزل الصبغات النباتية عن عينات النباتات المختلفة). وحصل فريق بحثي مشترك في جامعتي ديالى وبغداد، على براءة اختراع عن استخلاص مادة مثبطة للأنزيمات المحللة للدهون من بذور زهرة الشمس واستعمالها في إطالة العمر الخزني للجبن الطري العراقي.واضاف البيان ان(البراءة، التي منحها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط، تضمنت استخلاص مادة من بذور زهرة الشمس لها القابلية على تثبيط انزيمات اللايبيز المسببة للتحلل الدهني غير المرغوب في بعض المنتجات الغذائية وأهمها منتجات الألبان وإمكانية استعمال هذه المادة في إطالة العمر الخزني لهذه المنتجات), وتابع ان (فريق البحث تالف من زياد طارق السدرة في جامعة ديالى، وسوسن مصطفى عبد الرحمن، وسعيد صاحب علاوي، و أسماء صباح احمد من جامعة بغداد), واوضح البيان ان (البراءة، بينت ان الدهون الموجودة في المنتجات الغذائية تتعرض خصوصا منتجات الالبان الى التلف بسبب الإنزيمات المحللة للدهون، الامر الذي يؤدي إلى سرعة تلفها وتكبد خسائر اقتصادية باهظة بسبب رفض المستهلك لمثل هذه المنتجات التالفة). ونظمت جامعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ندوة علمية عن دخول التصنيف العالمي للجامعات بمشاركة مجموعة من تدريسيي الجامعة.واضاف البيان ان (المشاركين استعرضوا نبذة عن أشهر التصنيفات العالمية للجامعات الذي يعتمد على جودة التعليم والمستوى الأكاديمي ومستوى البحث العلمي، إضافة إلى مجموعة من المعايير والثوابت حسب نوع التصنيف).

وأوضح ان (الندوة حددت معايير التصنيف التي وضعت خصيصاً لقياس مستوى المؤسسات الأكاديمية العالمية وتصنيف الجامعات حول العالم، فضلا عن تقديم شرح مفصل لكل نوع من هذه التصنيفات والمشتركات والفوارق بينها، فضلا عن الاستشهاد بتجارب أهم الجامعات العراقية في هذه التصنيفات).

وتابع ان (الندوة ركزت على اهتمام جميع التصنيفات العالمية على المواقع الالكترونية للجامعات باللغة الانكليزية كون ان الموقع الالكتروني يعكس مؤشرات الجامعة، وضرورة ان يلبي الموقع الالكتروني للجامعة متطلبات التصنيف العالمي عبر عرض الملفات والبيانات والروابـــــــــط بطريقة قابلة للوصـــــــول والقراءة من قبل الجهات التي يصدر عنها التقويم).